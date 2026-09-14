Famiglie, bambini e associazioni protagonisti della storica manifestazione

Una piazza piena di famiglie, bambini, volontari e associazioni ha dato vita domenica 13 settembre alla XIII edizione dell’Umbertata, che quest’anno ha avuto come tema “GenerAzioni di Pace”. Dalle prime ore della mattina, Piazza Vittorio Emanuele III, meglio conosciuta come Piazza Umberto, si è trasformata in uno spazio aperto, vivo e partecipato, dove persone di diverse età si sono incontrate per giocare, conoscersi, confrontarsi e condividere esperienze.

È stata soprattutto la mattinata a restituire concretamente il senso dell’edizione 2026 dell’Umbertata: una grande festa di comunità costruita dalla Rete Umbertata, con circa 50 associazioni, enti del Terzo Settore e realtà del territorio riunite insieme per animare la piazza e proporre attività rivolte a bambini, giovani, adulti e famiglie.





Fin dalle ore 10, Piazza Umberto si è riempita di famiglie e bambini, protagonisti di una mattinata fatta di gioco, creatività, movimento e socialità. I più piccoli hanno potuto partecipare alle attività dell’area giochi, coordinata da diverse realtà associative, tra cui TalitàKum con lo Straludobus, Ibiscus e Accompagnare la Genitorialità Onlus, cimentarsi nel disegno e nella colorazione e divertirsi con gli animatori di strada e circensi del Circo Rock. A rendere ancora più vivace la mattinata sono stati anche gli interventi della compagnia di improvvisazione teatrale Attimpari, insieme alle attività dedicate allo sport, allo Yoga e al relax.

La piazza è stata anche un’importante occasione di incontro diretto tra cittadini e Terzo Settore. Le numerose associazioni presenti hanno potuto raccontare le proprie attività, presentare i progetti e i servizi che portano avanti quotidianamente e incontrare direttamente cittadini e famiglie. Un’opportunità particolarmente preziosa per far conoscere realtà e attività che, pur svolgendo un ruolo importante sul territorio, sono spesso poco conosciute dalla cittadinanza. La presenza contemporanea di tante realtà diverse ha permesso così di restituire un quadro della ricchezza e della varietà dell’impegno sociale presente a Catania.

Particolarmente significativo è stato lo spazio dedicato alla salute e alla solidarietà, con la presenza dell’autoemoteca di San Marco Donatori Volontari Sangue.Durante la mattinata cittadini e partecipanti hanno potuto donare il sangue e, per chi non era ancora donatore, ricevere informazioni e conoscere più da vicino l’importanza della donazione. Un gesto concreto che ha rappresentato pienamente il messaggio dell’Umbertata: la Pace come responsabilità quotidiana, fatta anche di cura, solidarietà e attenzione agli altri.





La partecipazione dei bambini e delle famiglie ha così dato un volto concreto al tema “GenerAzioni di Pace”. Generazioni diverse hanno condiviso gli stessi spazi e le stesse attività, mentre le associazioni della rete hanno costruito insieme una giornata in cui la collaborazione ha preso il posto della contrapposizione e l’incontro quello della distanza. “Questa XIII edizione dell’Umbertata ci restituisce la fotografia di una comunità che ha scelto di esserci e di mettersi in gioco. La presenza di tante famiglie e di tanti bambini, insieme al lavoro delle associazioni, ha trasformato la Piazza in uno spazio di incontro, conoscenza e partecipazione” – afferma l’equipe Umbertata.

La giornata è proseguita con il pranzo condiviso, dalle 13.30 alle 15.00, presso il Salone Loyola del SS Crocifisso dei Miracoli, momento di convivialità tra volontari e associazioni.

La sera, come di consueto, l’attenzione si è spostata sul palco con lo spettacolo, presentato da Carmine Marino, di musica e teatro: Rosy Longo, Dario Greco con la sua band, insieme a Col, Bellavita e The Luoghi Comuni e, infine, i Box Beat.





La XIII Umbertata è stata realizzata dalla Parrocchia Crocifisso dei Miracoli con il patrocinio gratuito del Comune di Catania, grazie alla Rete Umbertata, una rete informale e plurale che riunisce associazioni, enti del Terzo Settore e realtà del territorio unite dalla volontà di contribuire alla costruzione di una comunità più solidale e attenta al bene comune. L’appuntamento con la quattordicesima edizione è per maggio 2027.

Hanno aderito ACLI CATANIA, ABIO, Accompagnare la Genitorialità Onlus, ACTO, AIL, AMICRI, ANTEAS, Antimafia e Legalità, ASD Centro Cami, ASDAN, Associazione Matteo Matta, Bartimeo XXI ODV, Cappuccini, Caritas, CAV – Centro Aiuto alla Vita Domenico Savio, Centro Astalli, Comunità di Sant’Egidio, Cooperativa Prospettiva, Croce Rossa, CSVE, Giustizia e Pace, Eventi in Stile, Fratres Territoriale CEM (Catania-Enna-Messina), Gruppo di Volontariato Vincenziano, Humanity Onlus, Il Cuore di Raffaele, Integra S. Maria delle Grazie, Io Sono Giordana, Lega Ibiscus Onlus, Locanda del Samaritano, ManiTese, MEG, Missio Giovani, Mudita Yoga, Nordic Walking Etna, Nuova Acropoli, Obiettivo Istruzione ETS, Oltremani, Pax Christi, Salviamo i Boschi, San Marco Donatori Volontari Sangue, SISM – Segretariato Italiano Studenti di Medicina, Socie e Soci di Banca Etica Sicilia Nord Est, Stella Danzante ETS–ODV, Taekwondo ITF End Functional Solutions, TalitàKum, Teniamoci per Mano Onlus, UISP e UNICEF.

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