Un progetto nato con il cuore, dall’amicizia e dal confronto tra famiglie, genitori e professionisti. Perché nessuno deve rimanere indietro! Nasce a Bagheria “UNA RETE PER TUTTI – Infopoint Disabilità e Inclusione”, un progetto che vuole diventare un punto di riferimento concreto per le famiglie, le persone con disabilità e tutti coloro che ogni giorno operano nel mondo dell’inclusione. L’iniziativa nasce anche dall’esperienza dell’associazione I DIRITTI DEI PIÙ FRAGILI APS, una realtà composta da famiglie che conoscono direttamente le difficoltà quotidiane legate alla disabilità e che, prima ancora di essere un’associazione, è fatta soprattutto di genitori.





Genitori che vivono in prima persona le difficoltà, che conoscono le battaglie quotidiane, le attese, gli ostacoli burocratici e le tante situazioni in cui una famiglia si trova costretta a chiedere ciò che dovrebbe essere un diritto. Proprio da questa esperienza è nata l’esigenza di fare qualcosa di concreto. Ci siamo riuniti tra amici, genitori e professionisti, in particolare Adelfio Giuseppe, Maurizio Lo Galbo, Giuseppe Puleo e Stefano Di Benedetto, confrontandoci sulle difficoltà che tante famiglie affrontano ogni giorno. Da questi incontri, dal rapporto di amicizia e dalla condivisione delle esperienze è nata un’idea che abbiamo deciso di trasformare in un progetto concreto.





Ci siamo detti una cosa molto semplice: nessuna famiglia deve essere lasciata indietro! “UNA RETE PER TUTTI” nasce proprio con questo obiettivo: creare un collegamento tra famiglie, professionisti, operatori e realtà associative, offrendo ascolto, informazioni e un primo orientamento nella conoscenza dei diritti, delle procedure e dei servizi previsti dalla normativa. Lo sportello sarà un punto di riferimento informativo per le famiglie, ma anche per gli operatori ASACOM, gli operatori igienico-sanitari, gli insegnanti di sostegno e tutti i professionisti che operano nel settore della disabilità. L’attività dell’Infopoint sarà orientata all’ascolto, all’informazione e all’indirizzamento verso le competenze professionali e gli enti competenti, senza sostituirsi alle funzioni delle istituzioni pubbliche, alle responsabilità dei servizi territoriali o alle attività dei professionisti incaricati.





Il primo Infopoint aprirà a Bagheria, in Corso Butera n. 40, presso il CAF di Stefano Di Benedetto, con la collaborazione di professionisti ed esperti del settore, tra cui la dottoressa Sabrina Incandela, esperta del mondo ASACOM. Il progetto guarda già al futuro, con l’obiettivo di aprire prossimi punti informativi anche a Palermo e Altavilla Milicia, costruendo progressivamente una rete territoriale sempre più ampia. L’associazione I DIRITTI DEI PIÙ FRAGILI APS contribuisce alla promozione e allo sviluppo di questa iniziativa, mettendo a disposizione la propria esperienza maturata accanto alle famiglie e sostenendo un modello di collaborazione fondato sulla solidarietà, sulla partecipazione e sulla condivisione.





Come associazione composta da famiglie, ma soprattutto da genitori, crediamo che la solidarietà debba trasformarsi in azioni concrete. Non vogliamo essere soltanto uno sportello, ma un luogo dove nessuno debba vergognarsi di chiedere aiuto e dove ogni famiglia possa trovare qualcuno disposto ad ascoltarla e indirizzarla. Questo progetto nasce con il cuore, cresce attraverso l’amicizia e vuole svilupparsi grazie alla collaborazione di tutti. Perché la disabilità non deve significare solitudine, i diritti non devono essere un privilegio e nessuna famiglia dovrebbe essere costretta ad affrontare le proprie difficoltà senza ascolto e sostegno. UNA RETE PER TUTTI – INFOPOINT DISABILITÀ E INCLUSIONE. Primo Infopoint: Bagheria, Corso Butera n. 40 – CAF Stefano Di Benedetto. Prossime aperture: Palermo e Altavilla Milicia. Promotori dell’iniziativa: Adelfio Giuseppe, Maurizio Lo Galbo, Giuseppe Puleo e Stefano Di Benedetto. Con la partecipazione e il contributo dell’associazione I DIRITTI DEI PIÙ FRAGILI APS. FACCIAMO RETE, COSTRUIAMO INCLUSIONE, NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO! Perché prima di essere professionisti, collaboratori o rappresentanti di una realtà associativa, siamo persone, siamo genitori e sappiamo quanto sia importante non sentirsi mai soli.

Luogo: Bagheria

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