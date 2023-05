Da anni, ormai, non riesce più a creare un romanzo degno del suo passato. È sola, nascosta tra le mura della sua casa in compagnia dell’alcol. Questa la vita di un’anziana scrittrice. Il suo isolamento farà in modo che i suoi fratelli, preoccupati per le sue condizioni, tornino a Palermo per capire cosa succede.

In scena “Tre fratelli”, la nuova commedia con testo e regia di Orazio Bottiglieri. L’appuntamento è sabato 20 maggio, alle 21.15, e domenica 21 maggio, alle 18.15, al ReMida – Casa Cultura, in via Filippo Angelitti 32. Sul palco Rosalba Bologna, Gaspare Sanzo e Patri Franco.

“Una storia che rappresenta la forte umanità di una protagonista che rifugia nell’alcol qualsiasi suo problema – racconta Bottiglieri -. Una storia che potrebbe sembrare drammatica e scontata, ma che è, in realtà, un racconto di emozioni che, attraverso un finale particolare e coinvolgente, lascia lo spettatore di stucco”.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro; 10 euro, invece, il ridotto. Per informazioni e prenotazioni, basta chiamare i numeri 0917467677 o 3926393204.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.