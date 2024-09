Mercoledì 18 settembre 2024 alle 17.30, Biblioteca delle donne, via Lincoln 121 #Palermo, per la presentazione del libro “Una sedia nell’aldilà” (Diogene Multimedia) di Maria D’Asaro.



“Lettere a Peppino Impastato, Andrea Camilleri, Giuliana Saladino, Franco Battiato, Salvo Lima, Dipsy, Alex Langer, Carlo Urbani, Vittorio Arrigoni, Anna Politkovskaja, Primo levi, Natalia Ginzburg. Nella saggistica si possono seguire molti stili. L’autrice in questo volume ha ripreso l’antico genere letterario del «romanzo epistolare», caratterizzato quindi da notazioni personali e richiami narrativi. Ma non è un romanzo, è un «saggio», sia pure in forma epistolare. Il tema è politico e letterario insieme. Benché la letteratura e il giornalismo siano al centro delle tematiche trattate, l’interesse vero dell’autrice è politico, e di ogni personaggio cui è rivolta una lettera è l’aspetto politico ad esser sottolineato come valore profondo da mettere in luce. Tutte le persone a cui sono rivolte le lettere non ci sono più, a volte da pochi anni, a volte da molti. Ma tutte sono presentate come perfettamente presenti nel nostro mondo, per l’eredità vivente che ci hanno lasciato. “



Insieme all’autrice interverranno Daniela Dioguardi e Giovanna Minardi.



PALERMO, SICILIA

