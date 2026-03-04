Dal 6 marzo è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Donna”, il nuovo singolo di Unico, una ballad romantica e avvolgente che anticipa la Festa della Donna come un delicato omaggio all’anima femminile, creando un’atmosfera dolce, fragile e velatamente misteriosa, e offrendo un ritratto profondo della femminilità e delle sue molteplici sfumature.

“Donna” intreccia dimensione personale e valore universale, trasformando una visione intima in un omaggio capace di parlare a chiunque. Il brano si rivolge al pubblico femminile, che può riconoscersi nel racconto e nei suoi silenzi, ma anche a quello maschile, invitato a celebrare e valorizzare la figura femminile attraverso piccoli gesti autentici.





Il brano si apre e si chiude con la voce della compagna dell’artista: all’inizio una domanda – «Andrea, niente. Oggi non mi ami?» – alla fine una risposta semplice e potente – «Ti amo».

In mezzo, la canzone stessa diventa il percorso emotivo, il modo attraverso cui Unico esprime il proprio sentimento. Un dialogo intimo che si compie nella voce di lei, creando un cerchio narrativo delicato e personale. Musicalmente, la produzione combina percussioni leggere, pad atmosferici e synth ispirati alle sonorità anni ’80, arricchiti da un sottile effetto vintage che richiama il suono caldo e nostalgico di una cassetta analogica. Il risultato è un equilibrio tra modernità e memoria, capace di restituire al brano un’identità riconoscibile e intensa. La musica porta la firma anche di Andrea Cattaldo (Nati).





Le parole dell’artista: «Ho sempre raccontato l’amore, le storie passate e il cambiamento interiore. Questa volta sentivo l’esigenza di dire qualcosa di diverso, più profondo e originale. “Donna” nasce di notte, da un sogno in cui Marco Masini la cantava in concerto. Al risveglio ho capito che dovevo scriverla. È un inno dedicato a tutte le donne. Nel testo si intrecciano piccole frasi che, unite, danno forma alla parola “donna”: incertezze, incoerenze, passione, silenzi pieni di significato. È costruita sull’immagine, sulla voce e sulla storia della mia ragazza. Per me rappresenta l’idea di donna ideale. È un brano che unisce autobiografia e universalità: ciò che ho vissuto e ciò che ho visto vivere. Non parlo esplicitamente di violenza sulle donne, ma desidero dare valore alla loro essenza. Il mio sogno è che questa canzone possa un giorno sostenere una raccolta fondi contro la violenza di genere. In tre parole, “Donna” è: dolcezza, fragilità, mistero.» Un verso in particolare racchiude il senso più profondo del brano: «Ci vuole tempo, ma siamo in orario.»

Una frase che diventa metafora di percorso, crescita e rinascita.

Le parole della compagna dell’artista: «Questa canzone nasce anche dalla mia storia. Mi racconto per dare forza attraverso la sua voce. A tutte le donne che stanno lottando in silenzio: non siete sole. Non siete in ritardo. Siete in cammino.»





Biografia

Andrea Licari, in arte Unico, è un cantautore melodico dalle liriche intense e introspettive. Nato a Mazara del Vallo l’8 maggio 1997, si trasferisce in Lombardia all’età di tre anni. Fin da giovanissimo sviluppa una forte passione per la musica, ispirato da artisti della tradizione italiana come Claudio Baglioni, Marco Masini e Gigi Finizio. A 16 anni intraprende lo studio del Pianoforte Classico e del Canto Moderno, approfondendo successivamente Pianoforte Complementare, Songwriting e interpretazione vocale attraverso percorsi privati e accademici. Nel corso degli anni partecipa a concorsi e selezioni nazionali tra cui Amici di Maria De Filippi, X Factor e Festival di Castrocaro. All’inizio del 2025 accede alle semifinali di IVISIONATICI, Diamond Music Contest e Una Voce per San Marino. Ha collaborato con diversi produttori ed etichette tra Milano e altre realtà italiane. Nel 2025 pubblica il singolo “Più vicino”, brano dedicato al proprio bambino interiore. La sua missione artistica è guidare sé stesso e gli altri verso una maggiore consapevolezza e felicità attraverso la musica. Oltre alla carriera da cantautore, Unico aspira a inserirsi anche nel mondo della recitazione, del doppiaggio e della moda.

Linktr.ee: https://linktr.ee/unicoreal

MAZARA DEL VALLO, TRAPANI, SICILIA

