Circa cento uova pasquali sono state distribuite ad altrettanti bambini presso la sede A.S.FA. di Monreale, donate dall’associazione CIVILIA che da nove anni organizza la manifestazione “Dona un uovo per un sorriso”. Soddisfatti i due presidenti di A.S.FA. e CIVILIA, Diego Mannisi e Francesco Ippolito, che hanno osservato tanti bambini con famiglie in condizione di disagio trascorrere un pomeriggio in allegria. Alla manifestazione hanno partecipato il presidente del Consiglio Comunale di Monreale Marco Intravaia e tanti altri consiglieri comunali.

Il Cavaliere Mannisi ha voluto esprimere il suo ringraziamento all’associazione CIVILIA e al presidente Ippolito, per la donazione, al presidente del Consiglio Comunale e ai consiglieri presenti per la sensibilità dimostrata verso famiglie che stanno attraversando un momento di difficoltà.





