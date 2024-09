Sarà un evento dedicato all’arte, alla musica, alla creatività e alla cultura, ma anche un momento di incontro, di partecipazione e di scambio culturale per affrontare i grandi temi che oggi toccano il mondo giovanile, dalla formazione al lavoro, dal disagio alle disuguaglianze, dai cambiamenti climatici al futuro.

Tutto questo è “Culturalmente” l’appuntamento creativo promosso dalla Consulta Giovanile di Canicattini Bagni in sinergia con l’Amministrazione comunale, Assessorato alle Politiche Giovanili, e il sostegno dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che prende vita venerdì 13 settembre 2024 in Piazza Borsellino con inizio alle ore 17:30.

La manifestazione, presentata da Principe Giank (Giancarlo Cultrera), nasce dalla passione dei giovani per la creatività e l’espressione artistica, un progetto innovativo realizzato dai giovani per i giovani.

L’iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi al Sindaco Paolo Amenta, Presidente regionale di Anci Sicilia, dal Presidente della Consulta, Salvatore Gionfriddo, e da una rappresentanza dell’organismo giovanile canicattinese, presenti anche l’Assessore alle Politiche Giovanili, Sebastiano Gazzara, il Consulente del Sindaco per le Politiche Giovanili, Alessandro Mangiafico, e il Consulente Esperto Politiche Giovanili e Democrazia partecipata di Anci Sicilia, Giancarlo Pavano, ex Assessore del Comune di Siracusa, che svolge un ruolo di supporto alla Commissione regionale degli Assessori alle Politiche Sociali dei Comuni siciliani, di cui è responsabile provinciale l’Assessore del Comune di Canicattini Bagni.

Un programma ricco quello di “Culturalmente” tra incontri, musica e arte, con l’esibizioni di Band musicali locali, estemporanee d’arte con artisti che creeranno opere dal vivo trasformando l’arte in un’esperienza condivisa, esposizioni d’arte, una vetrina per permettere al pubblico di ammirare opere uniche, mercatini dell’artigianato, stand gastronomici per un viaggio nei sapori tipici della terra iblea.

Naturalmente si parlerà di formazione e lavoro. Sarà infatti presente una delegazione dell’Università degli Studi Catania con un gazebo per informare i giovani sui programmi dell’offerta formativa dell’Ateneo catanese, e un gazebo della CNA con il Segretario provinciale Gianpaolo Miceli e il Segretario cittadino Emanuele Randazzo per illustrare le varie misure di sostegno all’impresa giovanile e femminile.

A chiudere la serata, alle ore 22:00, l’omaggio alla storica band inglese dei Pink Floyd con il concerto dei Pink’s One, in un’atmosfera suggestiva e coinvolgente. A seguire Jam Session aperta a tutti i musicisti.

«Sarà un momento di divertimento ma anche di riflessione sui tanti temi della nostra società che interessano particolarmente il mondo giovanile, ad iniziare proprio dalla formazione e dal lavoro – hanno affermato il Sindaco Paolo Amenta e l’Assessore Sebastiano Gazzara -. Ringraziamo la Consulta Giovanile per aver aperto questo finestra di incontro e di scambio tra i giovani, futura classe dirigente delle nostre Comunità e del Paese. I giovani vanno ascoltati e sostenuti, per questo come Amministrazione comunale siano al loro fianco, siamo accanto alla Consulta Giovanile, l’organismo propositivo a cui abbiamo voluto ridare vita proprio per offrire loro questa importante opportunità. Ai giovani siamo vicini anche come Anci Sicilia, attraverso la Commissione regionale delle Politiche Giovanili, che vede partecipi tutti gli Assessorati comunali alle Politiche Giovanili dei 391 Comuni siciliani, di cui è Consulente Giancarlo Pavano, proprio per promuovere il coinvolgimento attivo dei giovani nelle decisioni politiche e nelle iniziative che li riguardano».

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

