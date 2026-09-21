Venere d’Italia, la Sicilia torna sul podio nazionale: secondo posto per Roberta Miraglia

di Press Service

21/09/2026

Al primo anno di attività come Agente Regionale, il Fotografo ed Agente di Modelle Francesco Colomela, accompagna una rappresentante Siciliana fino alla seconda posizione nazionale. Importanti riconoscimenti anche per le altre finaliste selezionate nell’Isola.

La Sicilia torna protagonista sul podio nazionale del concorso Venere d’Italia. Alla finale nazionale di Cirò, svoltasi il 19/09/2026, Roberta Miraglia 19 anni, proveniente da Siracusa, ha conquistato il secondo posto assoluto tra le 76 concorrenti provenienti da tutta Italia. Ottenendo anche la Fascia di “Venere Spettacolo”.



Il risultato assume un significato particolare perché arriva dopo diversi anni di assenza di una rappresentante Siciliana dalle prime posizioni del concorso. Per Francesco Colomela, Agente Regionale Sicilia di Venere d’Italia, si tratta inoltre del primo anno di attività nel ruolo.



«Questo secondo posto rappresenta una grande emozione e una conferma del valore delle ragazze Siciliane», dichiara Francesco Colomela. «Essere riuscito, al primo anno come Agente Regionale, ad accompagnare una delle nostre miss fino al secondo gradino del podio nazionale è motivo di orgoglio. Il risultato non è soltanto personale: appartiene a tutta la squadra Siciliana, alle famiglie, ai professionisti e a tutte le persone che hanno sostenuto questo percorso».





La soddisfazione è stata rafforzata dai riconoscimenti ottenuti anche dalle altre finaliste Siciliane selezionate per la manifestazione. Alice Arcara 17 anni di Palermo, Emily Soldano 20 anni di Agrigento, Giorgia Oddo 20 anni di Trapani, Adriana Bonfiglio 20 anni di Trapani hanno infatti ricevuto [uno shooting professionale a Milano, mentre Giorgia Oddo è stata Eletta Miss NEXT, ottenendo l’accredito come Finalista Nazionale nella prossima edizione 2027, contribuendo a rendere particolarmente positiva la partecipazione della delegazione dell’Isola.



«Il risultato della finale dimostra che la Sicilia può esprimere preparazione, determinazione e capacità di distinguersi anche in un contesto nazionale», aggiunge Francesco Colomela. «Il nostro obiettivo è continuare a creare opportunità per le ragazze Siciliane, valorizzandone non soltanto l’immagine, ma anche la personalità, l’impegno e la capacità di rappresentare il proprio territorio».





Il secondo posto di Roberta Miraglia e i premi assegnati alle altre finaliste rappresentano quindi un traguardo per l’intera delegazione Siciliana e un nuovo punto di partenza per il progetto Regionale di Venere d’Italia.



«Ringrazio tutte le persone che hanno creduto in noi e che hanno reso possibile questo percorso, in particolare il Patron Pietro Cortese che ha sempre voluto e sostenuto in ogni passo, questo mio nuovo inizio di Agente Regionale Sicilia», conclude Francesco Colomela. «La Sicilia è tornata sul podio e vogliamo che questo risultato sia l’inizio di una nuova stagione di partecipazione, entusiasmo e successi».

Luogo: Piazza Pugliese, Piazza Pugliese, CIRO’, CROTONE, CALABRIA

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