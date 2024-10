28 ottobre 2024 – Cioccolandia ne fa venti. La festa del cioccolato è pronta a sbarcare a Castel San Giovanni il 9 e il 10 novembre per celebrare i suoi primi due decenni di vita. Si tratta di un appuntamento ormai imperdibile per la città della provincia di Piacenza, che per due giorni sarà animata da mestri cioccolatai, gustose prelibatezze e i dolci giganti preparati dai volontari della Pro Loco, diventati ormai un’attrazione capace di richiamare golosi e visitatori da gran parte del nord Italia. Intorno al salame di cioccolato, piramidi di profiterole, montagne di meringhe e la tradizionale Torta Rita troveranno spazio decine di bancarelle dedicate al cioccolato e ai dolci.

L’organizzazione, come ormai da 15 anni a questa parte, è affidata alla Pro Loco con la collaborazione del Comune di Castel San Giovanni, la partnership della Cioccolateria Bardini (official partner che ha offerto tutto il cioccolato), garanzia di qualità, e il sostegno di Enel.

Si parte sabato 9, con gli stand già aperti alle 10.00 del mattino e l’inaugurazione ufficiale con il taglio del salame di cioccolato nella piazza principale del paese, piazza XX Settembre, alle ore 15.00. In contemporanea verranno distribuiti, a chi si sarà dotato di apposito gettone agli stand della Pro Loco, anche i profiterole (sempre in piazza XX Settembre) e la Torta Rita in zona San Rocco. Tanti gli eventi collaterali, a partire da Cioccobimbi, il laboratorio di cioccolateria per bambini dai 5 ai 10 anni in Piazza Cardinal Casaroli. E poi gli stand di artigiani, produttori, hobbisti e associazioni del territorio oltre a quello della delegazione della cittadina di Slunj (Croazia), gemellata con Castel San Giovanni. Confermata l’iniziativa con il Motoclub Valtidone per testare le minimoto elettriche, mentre, novità per il 2024, sarà dato spazio all’esposizione dell’associazione “Due tempi bei tempi”.

Stesso menu anche per domenica 10, con apertura alle ore 10.00 e dolci giganti in distribuzione dalle ore 15.00. Sarà il turno, questa volta, del Monte Bianco (Piazza XX Settembre), una montagna di bignè al cioccolato, che sarà accompagnato da salame di cioccolato e Torta Rita.

Inoltre, il centro della città di Castel San Giovanni sarà abbellito con gli stendardi del creativo Fabrizio Sclavi. Cioccolandia infine sarà una vetrina per i prodotti enogastronomici della Val Tidone, a cominciare dal gustosissimo Batarò.

Tutte le informazioni legate alla due giorni di evento, aggiornamenti, prenotazioni per Cioccobimbi e curiosità si possono consultare sul sito www.prolococastello.com e alle pagine social Facebook e Instagram della Pro Loco.





