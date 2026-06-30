Lo scorso anno la VII Circoscrizione aveva deliberato l’istituzione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL) nella borgata marinara di Vergine Maria, coinvolgendo diverse strade del quartiere con l’obiettivo di migliorare la viabilità e ridurre la congestione.



I risultati, tuttavia, sono stati sotto gli occhi di tutti. L’esperimento si è rivelato un completo fallimento, non solo non risolvendo le criticità esistenti, ma contribuendo addirittura ad aggravare il problema del traffico nella borgata, creando ulteriori disagi ai residenti, agli operatori commerciali e a tutti coloro che quotidianamente vivono il territorio.







A seguito dell’istituzione della ZTL era stata installata apposita segnaletica verticale per disciplinare il nuovo regime di circolazione.

Quest’anno, preso atto dell’inefficacia del provvedimento e dei suoi pessimi risultati, la ZTL non è entrata in vigore. Ciò nonostante, la segnaletica verticale che ne indicava l’esistenza è ancora presente in diversi punti della borgata.

Si tratta di una situazione inaccettabile che genera confusione tra gli automobilisti, induce in errore i cittadini e potrebbe persino determinare l’elevazione di sanzioni non dovute, con inevitabili disagi e contenziosi.







Per tale ragione chiedo un intervento urgente da parte degli uffici competenti per la rimozione immediata della segnaletica verticale relativa alla ZTL non più in vigore.



Non è ammissibile che, dopo un esperimento rivelatosi fallimentare, rimangano sul territorio cartelli ormai privi di efficacia, capaci soltanto di creare disorientamento e compromettere la corretta fruizione della viabilità cittadina.



Ci si auspica, pertanto, un intervento rapido e risolutivo, finalizzato a garantire trasparenza, certezza delle regole e il pieno ripristino della corretta viabilità nella borgata di Vergine Maria.



Natale Puma



Consigliere Comunale del Comune di Palermo

Luogo: Palermo , Vergine Maria , PALERMO, PALERMO, SICILIA

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