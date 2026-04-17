Tipo segnalazione: Disservizio

A Carini, lungo Via Lampedusa, si registra ormai da tempo una situazione di grave criticità legata alla totale assenza di illuminazione pubblica, che continua a creare disagi e soprattutto forti preoccupazioni tra i residenti.

La strada, completamente al buio nelle ore serali e notturne, è diventata estremamente pericolosa. Camminare a piedi è un rischio concreto, poiché la visibilità è praticamente nulla, mentre diversi veicoli transitano spesso a velocità sostenuta senza rendersi conto della presenza di persone lungo la carreggiata.





I residenti raccontano di situazioni quotidiane di pericolo, con il timore costante di essere investiti. In un caso recente, una signora è caduta proprio a causa della scarsa visibilità: solo per fortuna non si sono verificate conseguenze più gravi.

Nonostante le numerose segnalazioni inviate nel tempo agli enti competenti, la situazione è rimasta invariata. Questo ha generato frustrazione e senso di abbandono tra i cittadini, che si trovano a dover convivere ogni giorno con un problema serio e irrisolto.





I residenti chiedono con forza un intervento immediato per il ripristino dell’illuminazione pubblica, oltre a un sopralluogo urgente da parte dell’Amministrazione, affinché venga finalmente presa visione diretta delle condizioni della via.

Si chiede inoltre un riscontro ufficiale e trasparente sui tempi di intervento, perché dopo anni di segnalazioni e promesse, i cittadini non sono più disposti ad attendere senza risposte concrete.

La richiesta è semplice: sicurezza, interventi reali e tempi certi. Non è più il momento delle parole, ma dei fatti.

I residenti di Via Lampedusa – Carini

Luogo: Via Lampedusa , CARINI, PALERMO, SICILIA

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