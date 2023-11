La III Direzione “Viabilità Metropolitana” Servizio “Programmazione OO.PP. e Servizi Integrati” della Città Metropolitana di Messina ha disposto, a partire da domani 29 novembre, la limitazione al transito su una sola corsia di marcia e con senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, lungo la strada provinciale 155 ter, dalla strada statale 113 Rocca di Caprileone – Mirto – Due Fiumare, per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di bitumatura.

L’ordinanza resterà in vigore fino al 15 dicembre 2023 e, comunque, fino alla conclusione dei lavori.

Il controllo sull’osservanza delle disposizioni è demandato agli organi di Polizia Metropolitana, di Polizia Municipale e a quanti altri spetti, secondo la vigente legislazione.

Il Responsabile dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale

Addetto Stampa dott. Giuseppe Spanò

