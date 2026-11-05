Ritorna il consolidato appuntamento con il Festival Organistico Internazionale “Cantantibus Organis”, giunta all’undicesima edizione. La kermesse, che si svolgerà dall’8 al 22 novembre, dimostra quanto sia ormai un punto di riferimento capace di avvicinare le giovani generazioni alla grande musica, valorizzare la vita culturale locale e offrire al pubblico momenti di condivisione.

Organizzato dall’Accademia Musicale Alessandro Scarlatti in sinergia con la Comunità Ecclesiale locale e con l’associazione culturale La Fucina di Efesto, il Festival si avvale della direzione artistica del Maestro Luca Di Donato, della presidenza dell’avvocato Nino Di Blasi e dell’ospitalità del parroco Sacerdote Giuseppe Guliti.





Il programma dei concerti, tutti a ingresso gratuito e con inizio alle ore 19.30, propone un itinerario sonoro raffinato: l’inaugurazione si terrà domenica 8 novembre presso la Chiesa Collegiata di San Biagio a Viscalori, con la performance organistica dei Maestri Vincenzo Pio Parisi e Giuseppe Pagliaro, presentata da Erica Recupero. Nella stessa cornice, domenica 15 novembre, suonerà l’organo il Maestro Nicolò Sari per un appuntamento realizzato in collaborazione con “In tempore organi” e condotto da Elisabetta Di Mauro. La rassegna si sposterà poi sabato 21 novembre alla Chiesa Madre di Santa Maria dell’Idria con il concerto-spettacolo “Cavalleria Rusticana: parole, musica e passioni nella Sicilia rurale di Verga e Mascagni”, che vedrà sul palco il Via Magna Ensemble e la Compagnia teatrale Giovanni Verga con la voce recitante di Carla Verga, diretti dal Maestro Daniele Licciardello e presentati dal Maestro Carlo Picone. Il festival si concluderà domenica 22 novembre nella Chiesa di Santa Caterina con il concerto per clavicembalo e oboe affidato ai Maestri Diego Cannizzaro e Angelo Palmeri, con la presentazione di Giulia Cristaldi.





L’evento gode del patrocinio morale del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, della Città Metropolitana di Catania, dell’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani, del Centro Studi Auditorium Pacis, del Conservatorio Vincenzo Bellini di Caltanissetta e della Pro Loco di Viagrande, oltre che del contributo di Acque Mangano, del Consorzio Siciliano di Riabilitazione (CSR) e di Antique Viagrande, e costituisce un invito aperto a tutta la cittadinanza e agli appassionati per condividere quattro serate all’insegna dell’arte, della valorizzazione del territorio e della grande musica.

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