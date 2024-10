Palermo 15 ottobre 2024 – Si è svolto oggi in Prefettura il sit-in della Filcams Cgil Palermo con i lavoratori addetti ai servizi di vigilanza armata e sicurezza della Cs Police, azienda da due anni e mezzo in amministrazione giudiziaria.



La Filcams ha segnalato ai dirigenti della Prefettura che i lavoratori non prendono gli stipendi regolarmente ma con due-tre mesi di ritardo, emergenza che ha costretto alcuni a dimettersi per prendere la Naspi e arrivare alla fine del mese.



“Da quando quest’amministrazione giudiziaria è subentrata alla precedente società in bonis, le cose non sono affatto cambiate. Riscontriamo lavoratori irregolari, ancora sotto inquadrati, e stipendi pagati puntualmente in ritardo – hanno detto il segretario generale Filcams Cgil Palermo Giuseppe Aiello e il segretario Filcams Cgil Palermo Manlio Mandalari – L’amministrazione giudiziaria con la sua gestione non ha fatto emergere la legalità, così come ci si aspettava. E’ un problema importante, siamo venuti a dirlo agli uffici territoriali del governo, in quanto rappresentanti dello Stato ma anche organi che rilasciano le autorizzazioni per svolgere questo tipo di attività”.



La Filcams attende riscontri. “Abbiamo chiesto l’intermediazione del Prefetto per comprendere la proiezione futura di questa amministrazione giudiziaria – aggiungono Aiello e Mandalari – Non possiamo pensare che passi il messaggio che si stava meglio prima. In questi due anni e mezzo i ritardi nei pagamenti sono rimasti eccessivi e non è stato messo un punto a una gestione che a nostro modo di vedere è rimasta insana. Di fatto, chi era inquadrato non correttamente è rimasto tale. Attendiamo di essere riconvocati per conoscere le valutazioni che saranno fatte in sede prefettizia”.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.