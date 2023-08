Nicolò Carnesi sta per sbarcare a Villa Filippina: appuntamento il 25 agosto alle 21,30.

Autore ironico e disincantato, dopo aver pubblicato nel 2022 la riedizione per i 10 anni di “Gli eroi non escono il sabato” è tornato a far parlare di se con il brano “Dinamite” che ha rappresentato un bilancio degli ultimi anni in cui delusione e felicità personale si scontrano con le grandi problematiche che hanno condizionato la società, dalla pandemia ai conflitti bellici, un piccolo viaggio introspettivo e malinconico.

Parco Villa Filippina – piazza San Francesco di Paola, 18 – Palermo

DATA: venerdì 25 agosto 2023

ORARIO: 21.30

COSTO BIGLIETTO: 5 euro

acquistabile su www.parcoticket.it

Powered by

CroxConcerti

ParcoVillaFilippina

Artewiva

È possibile prenotare l’apericena o la cena con menù alla carta al punto ristoro Monsù di Villa Filippina.

Per prenotare un tavolo basta utilizzare il link: https://reservation. carbonaraapp.com/Italia/ Palermo/MONSU-VILLA-FILIPPINA/

Info al numero 389.1335731

Luogo: Villa Filippina , Piazza San Francesco di Paola, 18

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.