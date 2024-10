Oggi 31/10/2024 sono stati consegnati i giocattoli assieme a tanto materiale didattico presso l’ospedale dei Bambini G.di Cristina di Palermo nel reparto di oncologia pediatrica, i bambini assieme al personale sanitario si sono complimentati per il gesto nobile.Il progetto è alla sua prima edizione “Fai sorridere un bambino” è stato ideato dall’Associazione Culturale Solidarietà Cristiana di Villabate, è riuscito in così poco tempo, ottenendo ottimi risultati, grazie ai tantissimi amici, familiari, le tante persone che pur non conoscedoci si sono prontamente prestate con donazioni di giochi nuovi ed usati,a tutte le parrocchie di Villabate a parte degli amministratori locali, alle associazioni del territorio,ai tanti commercianti,alle due cartolerie del (Di Peri e Mandalà) che hanno fatto punto raccolta e sconti sul materiale a Toys World Villabate nella persona di Calabria Alessio e Famiglia con una mega donazione di materiale didattico,alla A.P.D. Villabate Famiglia Giglio per il pulmino e a tutti coloro che si sono attivati con un semplice passa parola. Per noi è stato il primo evento in assoluto con la neo associazione ed abbiamo scoperto il vostro amore per il prossimo. Non per ultimo abbiamo riservato anche tanti doni per il territorio Villabatese distribuendo giocattoli a delle strutture impegnate a rendere le giornate meno difficili ai bambini disabili.Ultimo ringraziamento va a Monica,Alessandra,Chiara,Salvo,Angelo,Giuseppe e Salvatore che assieme a dei volontari,hanno impegnato le loro giornate,pomeriggi e nottate a selezionare e confezionare i giocattoli per i più piccoli.Grazie di cuore a tutti.

Luogo: Ospedale, Piazza delle regione, 1, VILLABATE, PALERMO, SICILIA

