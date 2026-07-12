In occasione del 110° anniversario della nascita di Natalia Ginzburg, piazzetta Bagnasco è pronta a ospitare un appuntamento dedicato a una delle autrici più importanti della letteratura italiana del Novecento.

“Non solo lessico famigliare. In ricordo di Natalia Ginzburg” il titolo dell’evento, promosso da Feltrinelli Palermo, in collaborazione con associazione Piazzetta Bagnasco e Cappadonia Gelati, in programma alle 18.30 di martedì 14 luglio, che nasce con l’obiettivo di riportare al centro del dibattito pubblico l’opera e il pensiero di una scrittrice che continua a interrogare il presente con straordinaria lucidità.

Attraverso il racconto degli affetti, della famiglia, dell’identità e delle trasformazioni della società, Natalia Ginzburg ha saputo consegnare ai lettori una narrazione capace di attraversare le generazioni, mantenendo intatta la propria forza e attualità.

All’evento parteciperanno: Daniele La Barbera, psichiatra; Beatrice Agnello, docente; Maristella Panepinto, giornalista; Monica Gentile, scrittrice; Alessia Castellini, scrittrice.

Attraverso il dialogo tra i relatori saranno approfonditi alcuni dei temi più significativi della produzione di Ginzburg – la famiglia, il linguaggio, la memoria, la condizione femminile e la costruzione dell’identità – mettendone in luce la sorprendente attualità e la capacità di offrire ancora oggi strumenti di lettura del nostro tempo.

Autrice di opere fondamentali come Lessico famigliare (Premio Strega 1963), Le piccole virtù, Tutti i nostri ieri, È stato così, Le voci della sera, Caro Michele, Famiglia e La famiglia Manzoni, Natalia Ginzburg rappresenta una delle figure imprescindibili della narrativa italiana contemporanea. La sua scrittura, essenziale e profonda, continua a essere un punto di riferimento per generazioni di lettrici e lettori.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale promosso da Feltrinelli Librerie che, attraverso incontri, dialoghi e momenti di approfondimento, favorisce la diffusione della lettura e il confronto sui grandi temi della contemporaneità.

Un evento che arricchisce il cartellone dell’ottava edizione della stagione culturale di piazzetta Bagnasco, promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco con Cappadonia Gelati come sponsor e i gemellaggi con Efebo D’Oro ed Etna Book.









Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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