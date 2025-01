Tipo segnalazione: Pericolo

Nuove piogge a Palermo e nuove voragini per le strade. La voragine in foto si trova al centro della carreggiata in via Gaetano La loggia 1, davanti l’ingresso del policlinico universitario di neurologia e psichiatria ed è un pericolo sia per le auto, che per le moto e monopattini. Spero che le maestranze del Comune possano nel più breve tempo possibile ripristinare l’asfalto onde evitare brutti incidenti.

Giuseppe Li Causi

Luogo: Via La Loggia , 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.