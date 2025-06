Le seguenti associazione e movimenti: “Centro studi e di cultura politica Alcide De Gasperi”, con sede a Sciacca, “Europa Nazione” Roma, “Centro di presenza Giorgio La Pira” Caltanissetta, “Centro Italiano Femminile Regione Siciliana (Cif Sicilia)” Palermo, “Comunità della tenerezza Aquila e Priscilla” Caltanissetta, Cristiani Liberi e democratici” Naro, “Don Luigi Sturzo” Caltanissetta, “Idea ed Azione” Palermo, “Libera Università della Politica Padre Ennio Pintacuda S. J.” Palermo, “Logos” Salemi, Movimento Politico per l’unità -Centro regionale Sicilia (MPU Sicilia) Palermo, “Pericle” Comiso, Soc. Coop. Generazioni future Sicilia”

COMUNICANO

Che venerdì 20 giugno 2025, con inizio alle ore 11,00, terranno nella sala Petrucci di Palazzo Ziino in Palermo, Via Dante n. 53, un incontro con la stampa per illustrare la proposta presentata in data 15 maggio 2025, in occasione della ricorrenza del 79° anniversario dello Statuto speciale della Regione Siciliana, con lettere inviate al Presidente della Regione Siciliana, On. Renato Schifani, al Presidente dell’Ars, On. Gaetano Galvagno e a tutti i deputati regionali, di modifiche agli articoli 14 e 15 dello Statuto speciale della Regione Siciliana, necessarie alla reintroduzione i Sicilia delle Province con il voto diretto e popolare, per l’elezione in Sicilia degli organi di governo provinciali.

Le testate giornalistiche regionali sono invitate a partecipare all’incontro come da locandina allegata, per illustrare meglio all’opinione pubblica siciliana il senso della importante iniziativa.

Siracusa 18 giugno 2025 On. Nicola Bono

