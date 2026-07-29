Il Wave Summer Music si prepara a vivere uno dei fine settimana più intensi e attesi dell’estate 2026. Dal 30 luglio al 1° agosto, tra Palermo e Catania, si susseguiranno quattro grandi appuntamenti che vedranno protagonisti Luchè, Alfa e Sfera Ebbasta, artisti capaci di rappresentare alcune delle espressioni più seguite della musica italiana contemporanea.





Ad aprire il weekend sarà Luchè, atteso per una doppia tappa siciliana del suo Summer Tour 2026: domani, 30 luglio, al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo e venerdì 31 luglio alla Villa Bellini di Catania. Due concerti che confermano il forte legame tra l’artista napoletano e il pubblico dell’Isola, dopo il sold out registrato lo scorso marzo al PalaRescifina di Messina. Sul palco porterà i brani del recente album Il mio lato peggiore e i successi che lo hanno reso uno dei protagonisti assoluti della scena rap italiana. I due appuntamenti siciliani sono promossi da Giuseppe Rapisarda Management e Agave Spettacoli. La data di Catania rientra nel programma del Catania Summer Fest, il cartellone di eventi organizzato dal Comune di Catania.





Venerdì 31 luglio il Velodromo di Palermo ospiterà invece Alfa, per una serata all’insegna dell’energia, delle emozioni e del coinvolgimento del pubblico. Il cantautore genovese sta attraversando una delle fasi più brillanti della sua carriera e il tour estivo lo sta portando nelle principali arene italiane. Sul palco palermitano proporrà i brani che lo hanno consacrato come uno degli artisti più amati dalle nuove generazioni, trasformando il concerto in una grande festa collettiva. L’evento è organizzato da Giuseppe Rapisarda Management e Agave Spettacoli.







A chiudere il weekend sarà Sfera Ebbasta, atteso sabato 1° agosto al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo per l’unica data siciliana del suo tour. Il concerto rappresenta uno degli appuntamenti di punta dell’edizione 2026 del Wave Summer Music. Con il progetto live $€LEBRATION, il “Trap King” celebra dieci anni di carriera attraverso una produzione spettacolare che ripercorre i successi e le tappe fondamentali di un percorso artistico che ha ridefinito i confini della musica urban italiana.

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