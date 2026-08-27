Sarà un weekend all’insegna della musica dal vivo quello che attende la Sicilia tra il 27 e il 29 agosto. Tra Catania e Portopalo di Capo Passero sono tre gli appuntamenti del Wave Summer Music che porteranno sul palco Gaia, Anna e Sal Da Vinci, protagonisti di tre giorni di concerti dedicati a pubblici e generazioni diverse.



Ad aprire il weekend sarà Gaia, protagonista il 27 agosto all’Arena dei Due Mari di Portopalo di Capo Passero. Tra le artiste più apprezzate del pop italiano contemporaneo, Gaia arriva in Sicilia dopo il successo dell’album Rosa dei venti e dei singoli che l’hanno resa una delle protagoniste della nuova scena musicale italiana, fino al recente Bossa Nostra. L’evento è organizzato da Giuseppe Rapisarda Management in collaborazione con il Comune di Portopalo di Capo Passero. I biglietti sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati al costo di 5 euro più diritti di prevendita. Sarà possibile acquistare i tagliandi anche al botteghino nel pomeriggio del concerto.





Giovedì 28 agosto sarà invece la volta di Anna, attesa sul palco di Villa Bellini a Catania. Dopo il successo registrato lo scorso 7 agosto al Velodromo di Palermo, l’artista tornerà in Sicilia per un nuovo appuntamento che si preannuncia tra i più partecipati dell’estate. Fenomeno della musica urban italiana e artista femminile più ascoltata nel Paese negli ultimi anni, Anna porterà dal vivo i brani che l’hanno consacrata come una delle voci più influenti della sua generazione. Il concerto rientra anche nel calendario del Catania Summer Fest, promosso dal Comune di Catania.





A chiudere il fine settimana sarà Sal Da Vinci, in concerto il 29 agosto all’Arena dei Due Mari di Portopalo di Capo Passero. Reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì, l’artista porterà sul palco uno spettacolo che unisce i grandi classici del suo repertorio alle canzoni più recenti, in un viaggio musicale capace di coinvolgere pubblici di ogni età. Il concerto è organizzato in collaborazione con il Comune di Portopalo di Capo Passero. I biglietti sono disponibili online, nei punti vendita autorizzati e al botteghino nel pomeriggio del concerto al costo di 15 euro più diritti di prevendita.

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