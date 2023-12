CATANIA-Un contenitore di talento. Il Wedding Design Course, ideato da Luca Melilli e Franco Cannata di Panta Rhei, si impegna a trasformare Catania nella capitale del Wedding Design. Il corso WDC, dedicato a imprenditori, Flowers Designer e aspiranti Wedding Planner si svolgerà dal 13 al 17 febbraio 2024 presso Il Sal di Catania e prevede il coinvolgimento di esperti professionisti del settore.

Limitato a pochi fortunati partecipanti, questo evento offre un’esperienza esclusiva per acquisire competenze, conoscere strategie e ampliare il proprio network professionale nel settore dei matrimoni. I corsisti avranno l’opportunità di immergersi completamente nell’atmosfera avvolgente di Panta Rhei per 5 giorni, esplorando a fondo il ricco mondo dell’experience, partecipando ai talk e ai laboratori pratici. Due le novità all’interno del corso: la possibilità di partecipare al Gala Dinner con spettacolo dal vivo e tanti ospiti speciali e l’opportunità di immettersi subito nel mondo del lavoro. A seguito del corso infatti alcuni partecipanti avranno la possibilità di ottenere un contratto per la stagione 2024. In occasione dei suoi 18 anni Panta Rhei, tra i top 50 Wedding Designers al mondo, decide di condividere conoscenze e ispirazioni con la nuova generazione di professionisti del settore.«Trasmettere le nostre esperienze e competenze è una priorità assoluta’- afferma Franco Cannata– condividere strategie e conoscenze diventa un modo per costruire un percorso virtuoso di ispirazione creativa- vogliamo metterci a disposizione dei nuovi talenti per poter sviluppare il loro senso pratico e la capacità di creare eventi».



Lavorare nel settore del wedding richiede una combinazione di talento esperienze sul campo e una conoscenza approfondita, sia dal punto di vista teorico che pratico. «Il nostro impegno verso il mondo della formazione nasce dalla volontà di essere ogni giorno un punto di riferimento operativo sul territorio, un veicolo di scambio e crescita per chi vuole intraprendere questo percorso e svolgere questa professione- afferma Luca Melilli – negli ultimi anni il percorso della formazione è cambiato e si è evoluto. Con questo corso vogliamo dare spazio alla teoria, ma soprattutto alla pratica che applichiamo costantemente sul campo. La Sicilia è una delle mete maggiormente scelte per i matrimoni anche da parte di stranieri- abbiamo realizzato gli allestimenti per sposi provenienti da ogni angolo del mondo. Poter trasmettere le nostre competenze ai corsisti, sarà una gioia».







Dettagli dell’Evento:

· Data:13-17 Febbraio 2024

· Luogo: Sal Catania via Indaco 23

· Partecipanti: solo 30 posti disponibili

Highlights dell’Evento:

Gala Dinner: una serata esclusiva con lo stage Panta Rhei per tutti i corsisti.

Possibilità di contratto

Programma:

Prima parte 13-15 Febbraio



Lezioni e Talk con esperti del settore, inclusi Luca Melilli, Franco Cannata, Chef, Flower Designers, Producers e Wedding Planners.

Seconda parte 16 Febbraio



Laboratorio pratico con materiali forniti.



Dinner Gala 17 Febbraio



Cena di gala, show, premi e speech.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni www.pantarheiwedding.it

