Operi nell’educazione oppure ti incuriosisce scoprirne trucchi e strategie?

Con RAISE la creatività è illimitata e inizia con un’idea, un buon pizzico di volontà, una buona dose di pazienza e la voglia di condividerla con la comunità locale in cui vivi.

Mettiti alla prova con RAISE!

Apprendi e condividi momenti di formazione e scambio insieme a Karima, che ha seguito il corso “Pianificazione di workshop d’impatto-Suggerimenti e trucchi”, lanciato da E-Velp.





MARTEDÌ 9 LUGLIO 2024 – WORKSHOP #2 – QUANDO IL GIOCO INCONTRA L’EDUCAZIONE

Karima – studentessa Unipa in Entrepreneurship & Management attratta dal modo in cui il gioco è sempre più presente negli ambienti educativi e formativi – si è cimentata nella costruzione di un workshop per condividere curiosità e strategie.

Insieme a Karima esplorerai l’innovativa interazione tra gioco ed educazione, per promuovere percorsi di apprendimento e formazione più coinvolgenti e di impatto.

Ti aspettiamo martedì 9 luglio 2024 alle 18.00 da Neu [Nòi]-spazio al lavoro, via Alloro 64, Palermo.

Il workshop di Karima si terrà in lingua inglese.

La partecipazione è gratuita e aperta a tuttɜ ma i posti disponibili sono limitati.

Iscriviti adesso: https://bit.ly/4elf6KW

Luogo: Neu [Nòi]-spazio al lavoro, via Alloro, 64, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 09/07/2024

Data Fine: 09/07/2024

Ora: 18:00

Artista: Karima

Prezzo: 0.00

