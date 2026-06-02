Manca ormai pochissimo alla WWDC 2026, l’evento annuale con cui Apple presenterà il futuro dei suoi sistemi operativi e delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale.
L’appuntamento è fissato per lunedì 8 giugno e sarà seguito in diretta anche dal creator siciliano Lorenzo Perucci, che commenterà e tradurrà in italiano tutte le novità annunciate durante il keynote.
Quest’anno, inoltre, alla conduzione si unirà anche Marco D’Aquino, che affiancherà Perucci nell’analisi delle novità software presentate da Apple.
Le novità attese alla WWDC 2026
La conferenza sarà dedicata principalmente al software e all’intelligenza artificiale.
- iOS 27 per iPhone
- iPadOS 27 per iPad
- macOS 27 per Mac
- watchOS 27 per Apple Watch
- tvOS 27 per Apple TV
- visionOS 27 per Apple Vision Pro
- La nuova generazione di Siri
- Le nuove funzionalità di Apple Intelligence
Non si escludono inoltre possibili anticipazioni sui futuri prodotti dedicati alla smart home.
Come seguire la diretta
La trasmissione inizierà lunedì 8 giugno alle ore 19:00.
Dove vedere la live
- Sito ufficiale: lorenzoperucci.com/live
- YouTube: Canale @LorenzoPerucci
Cosa offrirà la diretta
- Traduzione in italiano del keynote Apple
- Commento live degli annunci
- Analisi e approfondimenti in tempo reale
- Conduzione di Lorenzo Perucci e Marco D’Aquino
- Chat aperta alla community per commenti e domande
Un appuntamento speciale per gli appassionati siciliani
La WWDC rappresenta uno degli eventi tecnologici più seguiti al mondo. Anche quest’anno gli appassionati siciliani potranno vivere tutte le novità Apple in italiano grazie alla diretta realizzata da Lorenzo Perucci, giovane creator dell’Isola che negli ultimi anni ha costruito una community sempre più numerosa dedicata al mondo Apple e della tecnologia.
L’appuntamento è quindi per lunedì 8 giugno su lorenzoperucci.com/live per seguire insieme tutte le novità della WWDC 2026.
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