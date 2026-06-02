Manca ormai pochissimo alla WWDC 2026, l’evento annuale con cui Apple presenterà il futuro dei suoi sistemi operativi e delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale.

L’appuntamento è fissato per lunedì 8 giugno e sarà seguito in diretta anche dal creator siciliano Lorenzo Perucci, che commenterà e tradurrà in italiano tutte le novità annunciate durante il keynote.

Quest’anno, inoltre, alla conduzione si unirà anche Marco D’Aquino, che affiancherà Perucci nell’analisi delle novità software presentate da Apple.

Le novità attese alla WWDC 2026

La conferenza sarà dedicata principalmente al software e all’intelligenza artificiale.

iOS 27 per iPhone

iPadOS 27 per iPad

macOS 27 per Mac

watchOS 27 per Apple Watch

tvOS 27 per Apple TV

visionOS 27 per Apple Vision Pro

La nuova generazione di Siri

Le nuove funzionalità di Apple Intelligence

Non si escludono inoltre possibili anticipazioni sui futuri prodotti dedicati alla smart home.

Come seguire la diretta

La trasmissione inizierà lunedì 8 giugno alle ore 19:00.

Dove vedere la live

Sito ufficiale: lorenzoperucci.com/live

lorenzoperucci.com/live YouTube: Canale @LorenzoPerucci

Cosa offrirà la diretta

Traduzione in italiano del keynote Apple

Commento live degli annunci

Analisi e approfondimenti in tempo reale

Conduzione di Lorenzo Perucci e Marco D’Aquino

Chat aperta alla community per commenti e domande

Un appuntamento speciale per gli appassionati siciliani

La WWDC rappresenta uno degli eventi tecnologici più seguiti al mondo. Anche quest’anno gli appassionati siciliani potranno vivere tutte le novità Apple in italiano grazie alla diretta realizzata da Lorenzo Perucci, giovane creator dell’Isola che negli ultimi anni ha costruito una community sempre più numerosa dedicata al mondo Apple e della tecnologia.

L’appuntamento è quindi per lunedì 8 giugno su lorenzoperucci.com/live per seguire insieme tutte le novità della WWDC 2026.

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