Xenia Progetti al MECSPE 2023 di Bologna, dal 29 al 31 marzo, per presentare soluzioni innovative volte a migliorare la sicurezza nel lavoro

28/03/2023

Xenia Progetti, azienda di Catania attiva nel settore ICT da oltre 30 anni, sarà tra le protagoniste del MECSPE (principale Fiera dedicata all’innovazione dell’industria manifatturiera) che si aprirà domani a Bologna. In questa occasione verranno presentate SAFER e altre due soluzioni innovative realizzate per supportare l’attività lavorativa e migliorare la sicurezza in diversi ambienti di lavoro.

In un anno, il 2022, costellato da 790 incidenti mortali sul lavoro in Italia, con un aumento del 25,6% delle denunce di infortuni rispetto al 2021 (fonte Osservatorio Vega Engineering su dati Inail), Xenia Network Solutions, azienda siciliana dedicata al mercato delle telecomunicazioni e partecipata al 100% da Xenia Progetti, ha realizzato SAFER (SAFEty on Road construction activities) un sistema che, grazie a intelligenza artificiale, realtà aumentata e computer vision, è in grado di migliorare la sicurezza sul lavoro abbattendo considerevolmente l’incidentalità.

Attraverso l’utilizzo di telecamere fisse (come quelle di videosorveglianza) e mobili installate nei cantieri di lavoro, SAFER è in grado di vedere quanto succede all’interno di un cantiere, analizzare i dati video e, grazie a complessi algoritmi di computer learning, individuare situazioni di pericolo che vengono comunicate in tempo reale al responsabile della sicurezza e ai lavoratori stessi affinché vi pongano rimedio prima del verificarsi dell’incidente.

“Il sistema – dice l’ingegnere Giuseppe Sorbello, presidente di Xenia Progetti – è stato pensato per aumentare la sicurezza in ambienti rischiosi caratterizzati da mezzi in movimento, come i cantieri edili e stradali. Inoltre, sono possibili ulteriori implementazioni, su cui stiamo già lavorando, per adattarlo ad altri ambienti di lavoro”.

Il progetto SAFER (concluso nel giugno 2022) è stato realizzato da Xenia Network Solutions Srl nell’ambito del bando N3 del Centro di Competenza ARTES 4.0 che prevedeva il finanziamento di “Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale basati su tecnologie Industry 4.0”.

Un supporto all’attività lavorativa nei laboratori industriali

Un secondo progetto, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico attraverso il Fondo Crescita Sostenibile (FCS), ha lo scopo di fornire una soluzione per supportare l’attività lavorativa e migliorare la sicurezza sul lavoro in ambienti di tipo industriale, in particolare nei laboratori di collaudo e riparazione di schede elettroniche.

Sono stati realizzati quattro diversi casi d’uso che consentiranno al lavoratore, dotato di dispositivi indossabili, di:

essere formato al lavoro da compiere; essere assistito nel raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico.

In riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli scenari di potenziale rischio, già catalogati in fase di programmazione grazie ad algoritmi di predizione delle interazioni, vengono previsti con adeguato anticipo e segnalati attraverso un allarme sonoro o indicazioni visive.

Formazione e gestione di impianti complessi

La terza soluzione innovativa che verrà presentata da Xenia durante il MECSPE è stata pensata per la formazione delle persone e la manutenzione degli impianti industriali attraverso la realtà aumentata.

Alla base del suo funzionamento vi è la creazione di una replica (“digital twin”) dell’impianto, in modo tale che possa essere manipolato attraverso la visione “aumentata”.

Davanti all’impianto, sempre attraverso un dispositivo indossabile (Smart Glasses), è possibile vedere l’“impianto replica” e, ai fini della formazione, si possono ricevere delle istruzioni come, ad esempio, aprire una valvola o chiudere un setto. In questa maniera il lavoratore esperto (o un nuovo assunto da formare) può essere guidato passo dopo passo, attraverso opportuni ologrammi visualizzati nel suo campo visivo.

La soluzione è utile soprattutto quando si eseguono attività di manutenzione di impianti complessi, con l’obiettivo di ridurre al minimo gli errori anche delle persone più esperte.

