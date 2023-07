Terrasini, 10 Luglio 2023

In riferimento all’evento Xinus Beer Festival previsto dal 13 al 16 Luglio 2023, si comunica che, per problemi tecnici, le quattro serate verranno posticipate in successive date che verranno comunicate sui social e sul sito ufficiale di Xinus a breve.Il team Xinus si scusa per eventuali disagi arrecati agli operatori e agli ospiti e invita questi ultimi a rimanere aggiornati con l’organizzazione sulle prossime date per garantire la realizzazione di un evento indimenticabile e di successo.Per tutte le prossime comunicazioni è possibile accedere alle pagine social di Xinus e al sito ufficiale utilizzando i seguenti link: https://www.facebook.com/XinusFestivaldellaBirra