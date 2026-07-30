Domenica 2 agosto 2026, alle ore 21.00, in Piazza Umberto I a Grotte (Ag) si terrà la XXIII edizione del Premio “Nino Martoglio”. L’iniziativa, ideata e diretta da Aristotele Cuffaro, è organizzata in collaborazione con il Comune di Grotte, l’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e la FIDAPA – BPW Italy.



Nato per valorizzare le eccellenze legate alla cultura, al teatro, al cinema e all’arte in Sicilia nel nome del celebre regista e commediografo, il Premio “Martoglio”, realizzato negli anni grazie alla collaborazione con le giornaliste cinematografiche Maria Lombardo e Eliana Lo Castro Napoli, quest’ultima moglie del critico Gregorio Napoli, a cui è dedicato il Premio Speciale, assegna quest’anno tre riconoscimenti speciali a personalità che si sono distinte nei rispettivi settori professionali:





Premio Speciale “Francesco Pillitteri” a Domenico Ciaramitaro, attore cinematografico e teatrale di solida formazione; ha consolidato la propria carriera alternando ruoli drammatici a interpretazioni d’autore. Tra i suoi ultimi successi si segnalano le interpretazioni in produzioni televisive e cinematografiche legate alla valorizzazione delle storie del Mezzogiorno. Ha ricevuto ampi consensi di critica per la sua capacità espressiva e per l’intensità drammatica dimostrata nelle recenti tournée teatrali nazionali.



Premio Speciale per meriti artistico-musicali a Ilaria Mongiovì, cantante e attrice di origini agrigentine, ha ottenuto una grandissima popolarità nazionale grazie alla vittoria nel programma televisivo “Tale e Quale Show” su Rai 1. Tra i suoi successi più rilevanti spicca il ruolo di Esmeralda nel celebre musical “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante, interpretazione che le è valsa il plauso unanime del pubblico nei maggiori teatri italiani e prestigiosi riconoscimenti nel mondo del teatro musicale.





Premio Speciale “Gregorio Napoli” a Aurora Quattrocchi, migliore attrice ai premi David di Donatello, icona del cinema e del teatro siciliano e nazionale, l’attrice vanta una carriera cinquantennale costellata di successi con registi del calibro di Marco Crialese, Marco Tullio Giordana ed Emma Dante. Tra i suoi ultimi prestigiosi traguardi si ricorda la candidatura ai Nastri d’Argento come miglior attrice non protagonista e il successo internazionale ottenuto con la pellicola “Nostalgia” di Mario Martone, presentata al Festival di Cannes, dove la sua interpretazione ha commosso la critica internazionale.



A condurre il cinetalk che ripercorrerà la carriera dei premiati attraverso anche dei video tratti da film e spettacoli per il teatro e la tv, Ivan Scinardo, Giornalista e Direttore della sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Luogo: Grotte (Agrigento), Piazza Umberto I, s/n

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