È attivo il progetto Yes I Start Up Sicilia finalizzato a fornire nozioni ed assistenza per l’avvio d’impesa.

Si tratta di percorsi di formazione ed accompagnamento gratuiti destinati a:

Disoccupati/inoccupati:

– non svolgono attività lavorativa e/o non sono titolari di partita IVA attiva;

– non fanno parte, in qualità di socio ovvero di amministratore, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva;

Persone con disagio:

– non svolgono attività lavorativa e non sono titolari di partita IVA attiva ovvero sono lavoratori/lavoratrici il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986;

– non fanno parte, in qualità di socio ovvero di amministratore, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva.

Persone destinatarie di politiche passive (CIG).

Il progetto Yes I Start Up Sicilia prevede percorsi di formazione gratuiti di 100 ore finalizzati all’avvio d’impresa durante i quali si valuta l’idea d’impresa del partecipante redigendo un business plan e al termine viene inviata la richiesta di contributi per rendere reale l’attività imprenditoriale in questione.

È un’assistenza specialistica per la creazione di nuove imprese.

Per info https://asseimprenditori.it/yes-i-start-up-sicilia/ asseimprenditori@gmail.com

