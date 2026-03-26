Anche la prova del Dragon Boat tra gli appuntamenti gratuiti del weekend della Settimana Nazionale per la prevenzione oncologica e del Festival della Prevenzione

Il mese di marzo vede Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, doppiamente impegnata per la diffusione dei corretti stili di vita alleati contro il cancro. Nel weekend, a conclusione di una serie di iniziative dedicate per la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO) e per il Festival della Prevenzione, Lilt Palermo organizza oltre alle visite gratuite anche iniziative rivolte al benessere spirituale della persona. Fitto il calendario di eventi gratuiti e prenotabili all’indirizzo info@liltpalermo.it o presso la sede di Lilt Palermo, presieduta da Letizia Davì, di via Ammiraglio Thaon di Revel, 10.

Il weekend di Lilt Palermo dedicato alla prevenzione

Il weekend, venerdì 27 marzo prevede un camper in piazza Magione, davanti alla chiesa della Magione, per le Visite di Prevenzione oncologica, indicazioni all’autopalpazione e agli screening urologiche, dermatologiche e senologiche e consulenze nutrizionali, con il professore Nicola Pavan e i medici Caterina Sammartino e Simona Lupo. Sabato 28 marzo Mindfulness, Meditazione e consapevolezza con lo psicologo e psicoterapeuta Ennio Iannitto, pratica di meditazione per ridurre lo stress, gestire la sofferenza interiore e migliorare il benessere psicofisico. Si svolgerà, dalle ore 18,00, presso la sede dell’Associazione Breast Club, in via Svizzera, 16.

E per coniugare benessere a pratica sportiva, sabato 28 marzo, dalle 10,30 allo Yacht Club del Mediterraneo (YCM) che ha sede al Molo CT Bersagliere, in zona Cala, nel cuore del porto di Palermo si potrà provare ad uscire in Dragon Boat. Questa disciplina di origine cinese, con una imbarcazione con una testa di dragone, è una pratica efficace di riabilitazione psicofisica per le donne operate di tumore al seno. Infine, domenica 29 marzo, dalle ore 7,00 Yoga City all’alba con Desireè Burgio, insegnante di yoga, discipline bio naturali e movimento consapevole. Sul pratone del Foro Italico, sotto il grande albero di Ficus, yoga guidata, pensata come momento di promozione della salute attraverso respiro, movimento dolce e ascolto del corpo.





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