Palazzolo Acreide – Con marzo si conclude il ciclo di residenze d’arte Young & Forever Young organizzate dall’artista Davide Bramante all’interno degli spazi espositivi della galleria d’arte contemporanea San Sebastiano Contemporary/Casa Bramante. L’iniziativa sposata e supportata dall’assessorato alla Cultura di Palazzolo Acreide, rientra negli eventi del ricco cartellone “Palazzolo è”. Carolina Prieto Hernandez (Colombia), Zhang Yi (Cina) e Sebastiano Branca (Palazzolo Acreide/Sr) da oggi fino al 24 marzo condivideranno spazi, idee, riflessioni e tecniche. Nel giorno dell’Open studio si unirà il romano Corrado Vincelli. Una residenza che si apre ancora di più all’arte internazionale. Carolina Prieto Hernantdez, studentessa all’Accademia di belle Arti di Milano, arriva con il suo mondo colorato, fatto di fotografie, installazioni o con l’uso semplice della biro. Una cosa accomuna la sua ricerca: l’idea dello spazio, del ritaglio, del confine. Tutti concetti che sembrano separare ma che in realtà definiscono le vite per poi essere oltrepassati. Zhang Yi, studentessa all’Accademia di belle Arti di Milano, attraverso i suoi scatti cerca un contatto intimo, senza tabù, con la realtà che la circonda, soprattutto con la natura. Si veste di panismo e mito e realtà si fondono. Sebastiano Branca, studente all’Accademia di belle Arti di Firenze, dà attraverso le sue installazioni voce al mutamento, alla relazione umana che cambia in cui la vita stessa diviene contenitore di sensazioni che fluiscono costantemente. Corrado Vincelli, studente dell’Accademia di belle Arti di Roma, ritrae i luoghi che frequenta e vive ed essi diventano oggetto non solo del tempo che fugge ma anche di riflessione. Lo spettatore si trova immerso nei suoi dipinti divenendo anch’esso parte integrante dell’introspezione e dell’immagine ricreata in un dialogo costante tra dentro e fuori.



Luogo: San Sebastiano Contemporary / Casa Bramante, Via San Sebastiano

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.