Protagonista dell’incontro sarà Zahi Hawass, archeologo ed egittologo egiziano tra i più conosciuti al mondo, protagonista per decenni della ricerca, della tutela e della valorizzazione dell’immenso patrimonio archeologico dell’Egitto. Nel corso della sua prestigiosa carriera ha ricoperto incarichi istituzionali di primo piano: è stato Segretario Generale del Supremo Consiglio delle Antichità, massima autorità egiziana per la gestione del patrimonio archeologico, e nel 2011 Ministro di Stato per le Antichità dell’Egitto. In precedenza ha inoltre diretto e coordinato importanti aree archeologiche, tra cui quelle di Giza e Saqqara, legando il proprio nome a numerose campagne di scavo, ricerche e scoperte.



Il suo inconfondibile cappello è diventato negli anni un vero e proprio simbolo, accompagnandolo in scavi, esplorazioni e apparizioni televisive che hanno contribuito ad avvicinare milioni di persone ai misteri della civiltà dei faraoni. La sua intensa attività divulgativa internazionale lo ha reso uno dei volti più riconoscibili dell’egittologia contemporanea.

“L’uomo con il cappello” è anche il titolo della biografia di Zahi Hawass, edita da FAS Editore, nella quale il celebre archeologo ripercorre la propria vita e una straordinaria carriera dedicata all’Antico Egitto. Dal libro è stato tratto l’omonimo film documentario, diretto dal regista americano Jeff Roth, recentemente premiato al Newport Beach Film Festival e attualmente in distribuzione sulle principali piattaforme internazionali, tra cui Apple TV, Netflix, Amazon Prime Video, Google Play e Fandango.



L’appuntamento catanese rappresenterà quindi un’occasione per conoscere da vicino l’uomo dietro il celebre cappello e ripercorrerne la vita, le scoperte e una carriera che lo ha portato a essere protagonista di alcune delle più importanti ricerche archeologiche condotte in Egitto.

Durante l’evento interverrà Francesco Santocono, giornalista, scrittore, regista e docente universitario, da anni studioso e appassionato di egittologia. È autore del libretto dell’opera lirica “Tutankhamon”, con le musiche del maestro catanese Lino Zimbone, nata da un soggetto originale dello stesso Zahi Hawass, con il quale collabora da anni nell’ambito di progetti culturali dedicati all’Antico Egitto.



“L’uomo con il cappello” si propone dunque come un viaggio tra archeologia, storia e racconto, capace di coinvolgere non soltanto studiosi e appassionati di egittologia, ma anche il grande pubblico affascinato dalle piramidi, dai faraoni e dai tesori di una delle civiltà più straordinarie dell’antichità.

L’incontro si terrà oggi, martedì 25 agosto alle ore 17.30 presso il Palazzo della Cultura di Catania – Salone “Concetto Marchesi”.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.



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