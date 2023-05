Il risultato che non ti aspetti. O forse che ti aspetti ,ma non in maniera così chiara. Democrazia Cristiana primo partito a Modica e Licata apre a prospettive nazionali per il partito, ma anche il successo del centrodestra alle elezioni amministrative in Sicilia confermano lo stato di salute della coalizione. Cresce la voglia di centro, appare evidente il consolidamento dei risultati di Forza Italia quasi ovunque secondo partito della coalizione, ma sono rilevanti i risultati anche degli altri partiti di centro, oltre la Dc.

Ma proprio la democrazia Cristiana esprime 5 sindaci, si consolida nell’agrigentino con 2 di questi e 34 consiglieri e mostra attrattività elettorale

La Dc e il radicamento al centro della Sicilia

Con le recenti elezioni amministrative la provincia di Agrigento consegna alla Democrazia Cristiana 2 sindaci, a Castrofilippo e a Cianciana, e 34 consiglieri comunali così ripartiti: 2 a Burgio, 2 a Calamonaci, 2 a Castrofilippo, 4 a Cianciana, 1 a Grotte, 1 a Joppolo, 3/4 a Licata, 4 a Lucca Sicula, 7 a Menfi, 2 a Ravanusa, 3 a Sambuca, 1

a San Giovanni Gemini, 1 a Santo Stefano di Quisquina.

La soddisfazione di Pace

“I numeri ci danno ragione, la Democrazia Cristiana è sempre più in crescita – dice il capogruppo all’Ars, Carmelo Pace -. Abbiamo contribuito alla vittoria della coalizione in 10 comuni su 14 dove alcuni nostri amici di partito rivestiranno il ruolo di assessore. In ultimo ma non in ordine d’importanza, a Licata (unico comune col

proporzionale) la DC è stato il primo partito con una percentuale del 15%. Il sogno continua”.

Cuffaro “Eletti diversi sindaci espressione della Dc”

“La Democrazia Cristiana è riuscita a far eleggere sindaci in molti Comuni siciliani: Maria Monisteri a Modica, Luciano Marino a Lercara Friddi, Cettina Di Liberto a Sciara, Gioacchino Baio a Castrofilippo e Tiziana Cascio a Collesano, dando inoltre un contributo determinante nella vittoria in diversi altri centri dell’Isola. Inoltre, il risultato ottenuto a Modica e a Collesano è storico: nessuna donna aveva mai ricoperto la carica di sindaco e siamo orgogliosi che questo traguardo sia stato raggiunto dalle rappresentanti della Dc”. Lo dichiara il segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro.

