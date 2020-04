SEMINARI SU INTERNET PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI MARKETING, COMUNICAZIONE, EXPORT.

Il Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia avvia un’iniziativa dedicata ai produttori per reagire alle conseguenze determinate dall‘emergenza sanitaria globale.

Nasce la “Sicilia Doc Academy”: una serie di seminari su internet con esperti di marketing, comunicazione e pubblicità, con professionisti che promuovono all’estero il Made in Italy.

Attraverso un dialogo con consulenti e tecnici, il Consorzio offre dal 7 aprile 2020 la possibilità di condividere alcuni strumenti utili ed efficaci per affrontare i mercati, i loro cambiamenti e le eventuali diverse opportunità che si potranno presentare.

La “Sicilia Doc Academy” utilizzerà la piattaforma internet “Zoom”. Sono previsti virtual meeting e webinar per supportare le aziende soprattutto nei paesi terzi target della promozione del Consorzio: Cina, Canada e USA.

I relatori, durante incontri che si terranno sul web collegandosi in modo semplice su “Zoom”, punteranno al rafforzamento delle competenze delle figure professionali di chi lavora nelle aziende che imbottigliano Doc Sicilia.

“La Sicilia Doc Academy è solo una delle misure adottate dal Consorzio di tutela vini Doc Sicilia per aiutare le aziende a fronteggiare questo momento di difficoltà” dice il presidente Antonio Rallo. “Intendiamo mettere a disposizione dei produttori della Doc Sicilia le conoscenze di chi lavora in settori che sono sempre più strategici per il mondo del vino. L’obiettivo è quello di acquisire informazioni utili, conoscere scenari presenti e possibili futuri, per affrontare le evoluzioni del mercato italiano ed estero”.

Ecco il calendario delle sessioni di lavoro:

7 aprile ore 17:00

MARKETING E DIGITAL STRATEGY: STRATEGIA DEL CONSORZIO IN ATTO E STRUMENTI

Odoardo Ambroso – AD di The Leap

Sessione di lavoro in italiano.

durata 60′.

9 aprile ore 17:00

SOCIAL MEDIA: ARCHITETTURA DELLA COMUNICAZIONE SUI SOCIAL MEDIA (STRUMENTI E CONTENUTI)

Francesca Cavecchia – Senior Digital

Consultant – The Leap/ Sessione di lavoro in italiano.

durata 60′.

14 aprile ore 17:00

MEMBERSHIP & LOYALTY PROGRAM

Guido Fossi – Resp. Business Unit Social CRM – Omnicom Media Group

Sessione di lavoro in italiano.

durata 60′.

17 aprile ore 17:00

INTRODUZIONE AL DIGITAL MARKETING: PANORAMA E TECNOLOGIE DAL SEM AL SOCIAL ADV

Fabio Magi – Digital Marketing Manager

Sessione di lavoro in italiano.

durata 60′.

20 aprile ore 15:00

IL MERCATO E I CONSUMATORI DI VINO IN USA: I RISULTATI E LE PROSPETTIVE

PER I VINI SICILIA DOC ALLA LUCE DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS

Pierpaolo Penco – Responsabile Wine Intelligence ITALIA

Sessione di lavoro in italiano.

durata 60′.

21 aprile ore 15:00

THE CANADIAN MARKET

Luc Desroches – Esperto dei mercati canadesi – Ambasciatori dei Vini

Sessione di lavoro in inglese.

durata 60′.

22 aprile ore 10:00

IL MERCATO CINESE DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARE E DEL VINO:

SFIDE ED OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE ITALIANE E SICILIANE

Giampaolo Bruno – Direttore ICE Pechino

Sessione di lavoro in italiano.

durata 60′.

24 aprile ore 16:00

DATI & INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Giuseppe Tomei – AD di Red Velvet Media

Sessione di lavoro in italiano.

durata 60′.

28 aprile ore 17:00

VINO E SOSTENIBILITÀ: È POSSIBILE PRODURRE E COMUNICARE UN VINO SOSTENIBILE?

Paolo Cerino – Manager Area Risorse Umane

Sessione di lavoro in italiano.

Durata 60′.