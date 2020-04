La promozione e la diffusione della cultura non si fermano

Dal momento che la cultura è il cibo per la mente, non meno importante per il benessere psicofisico del nostro organismo, possiamo nutrircene facendone una “bella scorpacciata” fino a sazietà partecipando (anche se solo virtualmente) alla quinta edizione de “La via dei Librai” che quest’anno, in via del tutto eccezionale, entrerà direttamente nelle nostre case tramite il web.

Sarà un’edizione unica nel suo genere che porterà la manifestazione, nata cinque anni fa, dalle vie del Cassaro e da davanti alla Cattedrale al web trasformandone la modalità ma non l’intento che ha mosso gli organizzatori, sin dalla prima edizione, ovvero diffondere la cultura e condividere il piacere della lettura.

“La comunità dei commercianti che supporta con entusiasmo questa manifestazione, non rinuncia ad essere vicina ai cittadini- racconta Maurizio Zacco, del Consiglio Direttivo dell’Associazione Cassaro Alto– Come esercenti ci stiamo organizzando per raggiungere, anche con l’ausilio delle tecnologie digitali e la consegna a domicilio i nostri clienti ed amici che non vediamo l’ora di rivedere sul Cassaro”.

Il percorso fisico all’interno del reticolo urbano della città di Palermo a partire dal Cassaro che ne è il cuore pulsante, lascia, così, spazio ad uno ideale, non meno significativo e denso di emozioni, per non arrendersi all’emergenza sanitaria globale e potrà essere ugualmente percorso virtualmente tramite un fitto programma di incontri e presentazioni che andranno “on air” tramite la pagina fb e il sito web.

Nel momento in cui le indispensabili disposizioni governative per la limitazione del contagio ci tengono fisicamente a distanza, sarà possibile, anche se con una modalità diversa, entrare all’interno dell’itinerario de “La Via dei Librai 2020 #lacittainternazionale”, insieme a coloro che hanno aderito al progetto e a tutti quelli che lo vorranno, attraverso la comunità del web, a cominciare dal 23 aprile, Giornata mondiale del Libro e del diritto d’autore indetta dall’Unesco.

Insieme ai librai e a tutti i commercianti dell’Associazione Cassaro Alto, l’appuntamento è dal 23 e al 26 aprile secondo una formula insolita, adeguata al momento, in attesa di una nuova data che consenta di poter vivere in strada la festa del libro e della lettura a Palermo con l’assoluta serenità e gioia che da sempre la contraddistinguono. Ma già oggi, 16 aprile, come già avvenuto lo scorso 9 aprile, per tutto il giorno sarà possibile assistere a reading on line dalla pagina fb e dal sito web.

La promozione della cultura non si ferma, dunque, dal momento che #iorestoacasa si sta dimostrando una grande opportunità per tutti, piccoli e adulti, per riprendere libri dagli scaffali, per ritrovare il tempo più ampio per la lettura, e, nell’epoca della comunicazione social, condividerla in varie forme come le letture ad alta voce, i suggerimenti di titoli, le disponibilità di testi online, solo per citarne alcune.

Sarà così proposto sul web, tramite il sito e i canali social della manifestazione, un fitto palinsesto elaborato insieme a chi aveva già formulato la propria adesione al programma e costituito dalla lettura e presentazione di alcuni dei testi che costituiscono il percorso ideale lungo “La Via dei Librai 2020 #lacittainternazionale”.

Tutti i “booklovers” avranno l’opportunità di ascoltare, guardare e condividere la lettura di qualche pagina, le interviste agli autori, di visualizzare le copertine dei libri e molte altre idee sul tema, in attesa di poter vivere la quinta edizione nuovamente per strada che sarà una grande festa per la “Palermo liberata”, cominciando a percorrerla, virtualmente, già da ora, insieme, con un libro tra le mani.