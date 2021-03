“64 barre di paura” di Marracash colonna sonora di Netflix Zero

Netflix Zero si colora con la musica di Marracash

“64 barre di paura” è un brano Red Bull 64 Bars x Zero di Marracash e prodotto da Marz. Farà parte della colonna sonora della nuova serie originale Netflix di produzione italiana Zero attesa per il 21 aprile 2021.

Marracash parla di “64 barre di paura”

“Col rap si possono fare tante cose: si può fare poesia, si può intrattenere, e sono tutte più o meno legittime. Secondo me non esiste un modo giusto o sbagliato di fare rap. Però, se vogliamo, 64 Bars è un format che riporta il rap alla sua vera essenza. Ho provato a fare una strofa davvero estrema…In questo caso, questo 64 Bars era uno sfoggio di muscoli all’ennesima potenza. Ho voluto fare una roba serrata e nuova rispetto a quello che faccio io. Ci sono degli elementi di novità per cui, sì. Ho dato il meglio”