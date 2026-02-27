In Sudafrica

Andrea Pavan è precipitato nel vuoto dal vano di un ascensore a Stellenbosch, in Sudafrica, dove avrebbe dovuto disputare il South African Open. L’incidente è avvenuto mercoledì 25 febbraio nella struttura privata in cui alloggiava, nei pressi dello Stellenbosch Golf Club. Le porte dell’ascensore si sono aperte, ma la cabina non era presente. Il golfista italiano, 36 anni, è caduto per circa due piani e mezzo.

Le condizioni cliniche: fratture vertebrali e placca alla spalla

Pavan è stato operato alla spalla, dove gli è stata applicata una placca e alla colonna vertebrale. Le fratture hanno interessato più vertebre. Dopo l’intervento (durato 6 ore), è vigile e muove le gambe, nonostante l’intorpidimento dovuto all’anestesia.

Ha già parlato in videochiamata con i suoi tre figli. Vive in Texas con la moglie Audra e la famiglia.

I medici prevedono che dovrà restare in Sudafrica per diverse settimane, almeno sei, per monitorare la fase post-operatoria e avviare la riabilitazione. Nelle sue condizioni non può affrontare l’altitudine di un volo aereo.

Il ritiro dal torneo e la raccolta fondi

Il DP World Tour ha comunicato il ritiro di Pavan dal South African Open per infortunio, senza ulteriori dettagli per ragioni di riservatezza medica.

Un ex compagno di squadra, Matt van Zandt, ha avviato una raccolta fondi per sostenere la moglie Audra e i tre figli nelle spese mediche. Secondo quanto riferito, Pavan potrebbe dover rimanere in Sudafrica per “molte settimane prima di poter essere valutato in sicurezza per il viaggio di ritorno negli Stati Uniti”.

Van Zandt ha aggiunto che diversi colleghi e amici lo hanno già visitato in ospedale e che il golfista è “di buon umore”.

Il sostegno dei colleghi

L’inglese Marco Penge ha scritto su X: “Notizie terribili. Mando tutto il mio affetto ad Andrea e alla sua famiglia. È una grande persona!”.

Anche Francesco Laporta, Matteo Manassero e Gregorio De Leo, presenti in gara, si sono recati immediatamente in ospedale per fargli visita: “Sono stati momenti terribili, raccontano, per fortuna ora siamo più tranquilli. Andrea è consapevole del rischio che ha corso. Lo abbiamo visto lucido e per quanto possibile sereno e questa è la cosa più importante”.

L’ascensore e l’inchiesta

Un’indagine dovrà accertare le cause del malfunzionamento dell’ascensore. Le porte si sono aperte nonostante l’assenza della cabina, provocando la caduta nel vano. Pavan era rientrato in alloggio per un ritardo, aveva chiamato l’ascensore e si è trovato davanti al vuoto.

Il profilo sportivo

Andrea Pavan ha conquistato otto vittorie da professionista. Due successi sono arrivati sul DP World Tour: il Czech Masters nel 2018, superando anche Padraig Harrington, e il BMW International Open nel 2019. A questi si aggiungono cinque affermazioni sul Challenge Tour. La sua carriera internazionale ora si interrompe bruscamente per un recupero che si preannuncia lungo.

FAQ

Quando è avvenuto l’incidente?

Il 25 febbraio, nella struttura privata in cui alloggiava.

Quali sono le condizioni attuali?

È vigile, muove le gambe ed è stato operato a spalla e colonna vertebrale.

Per quanto resterà in Sudafrica?

Almeno sei settimane per monitoraggio e riabilitazione.

Parteciperà al South African Open?

No, si è ritirato per infortunio.