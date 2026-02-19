Il filone Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor è stato arrestato oggi, 19 febbraio, nel giorno del suo 66° compleanno, con l’accusa di sospetta cattiva condotta in pubblico ufficio nell’ambito delle indagini collegate ai cosiddetti Epstein Files. Gli agenti lo hanno prelevato da Wood Farm, nella tenuta di Sandringham, e attualmente si trova in custodia cautelare. Può essere trattenuto fino a 96 ore in attesa di interrogatorio.

L’arresto e la posizione della polizia

La Thames Valley Police, competente per le aree a ovest di Londra inclusa la zona della precedente residenza di Mountbatten-Windsor, ha dichiarato di aver aperto un’indagine dopo aver valutato segnalazioni relative ai suoi presunti contatti con Jeffrey Epstein.

La polizia non ha ufficialmente nominato Andrew, in linea con la prassi del Regno Unito, ma ha confermato l’arresto di “un uomo sulla sessantina”.

La dichiarazione ufficiale recita: “A seguito di un’attenta valutazione, abbiamo avviato un’indagine su questa accusa di cattiva condotta nell’esercizio di una funzione pubblica”, si legge nella nota. “Comprendiamo il notevole interesse pubblico in questo caso e forniremo aggiornamenti al momento opportuno”.

Le autorità hanno inoltre confermato: “Nell’ambito delle indagini, oggi (19/2) abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina di Norfolk con l’accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio e stiamo effettuando delle perquisizioni presso alcuni indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk. Al momento l’uomo è ancora sotto custodia della polizia”.

Non sono stati resi noti i dettagli delle accuse specifiche né le informazioni che hanno portato all’arresto. Non è stato chiarito dove sia detenuto né se sia già stato interrogato.

Mountbatten-Windsor ha ripetutamente negato qualsiasi illecito nel suo rapporto con Epstein.

Il filone Epstein e l’estensione delle verifiche

L’indagine si inserisce nella più ampia revisione dei cosiddetti Epstein Files, avviata dopo la pubblicazione di milioni di pagine di documenti collegati all’inchiesta statunitense su Jeffrey Epstein.

Secondo quanto riportato, la Thames Valley Police sta valutando ler segnalazioni secondo cui Mountbatten-Windsor avrebbe inviato report commerciali a Jeffrey Epstein nel 2010.

Parallelamente, la Metropolitan Police ha avviato «indagini preliminari» sul comportamento di ex membri dell’unità Royalty and Specialist Protection (RaSP), incaricata della sicurezza dell’ex principe.

Secondo accuse gravi emerse da un ex alto funzionario della Metropolitan Police, rimasto anonimo e intervistato dall’emittente LBC, agenti del team di protezione avrebbero deliberatamente ignorato attività criminali durante le visite sull’isola privata di Epstein, la “Little St. James“.

Il team avrebbe accompagnato Andrew sull’isola almeno due volte, in un’occasione utilizzando il jet privato di Epstein. Già all’inizio del nuovo millennio sarebbero emerse preoccupazioni per la vicinanza tra guardie del corpo e il principe. Secondo la fonte, il personale avrebbe avuto «paura» di essere declassato in caso di critiche.

La Metropolitan Police ha precisato che finora «non è stata accertata alcuna condotta scorretta» e che le verifiche sono in corso per chiarire i fatti.

Indagini su scala nazionale

Le verifiche non si limitano a Londra. Le forze di polizia di quasi tutte le regioni della Gran Bretagna stanno analizzando i propri archivi alla ricerca di collegamenti con la rete Epstein.

Sono in corso controlli sui registri di volo e sull’utilizzo degli aeroporti di Stansted, Luton e Birmingham da parte del jet privato di Epstein. La Surrey Police indaga su un’accusa di tratta di esseri umani e aggressione sessuale risalente agli anni ’90. La polizia scozzese sta cercando testimoni sui voli transitati dall’aeroporto di Edimburgo.

La Metropolitan Police sta inoltre indagando sull’ex ministro Peter Mandelson, accusato di aver trasmesso informazioni di mercato finanziario privilegiate a Jeffrey Epstein.

La decisione di Re Carlo III

Il 30 ottobre scorso Re Carlo III ha revocato al secondogenito di Elisabetta II il titolo di principe e di “altezza reale”, il titolo di duca di York, la residenza Royal Lodge e altre prerogative spettanti ai membri della famiglia reale, a causa dei legami con Jeffrey Epstein.

FAQ

Andrew è stato formalmente incriminato?

Al momento è stato arrestato con l’accusa di sospetta cattiva condotta in pubblico ufficio.

Per quanto tempo può essere trattenuto?

Fino a 96 ore prima dell’interrogatorio.

La polizia ha nominato ufficialmente Andrew?

No, ha parlato di un uomo sulla sessantina.

Sono coinvolte altre forze di polizia?

Sì, verifiche sono in corso in diverse regioni del Regno Unito.