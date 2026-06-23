Le previsioni e l'analisi da IlMeteo.it

L’Italia sta entrando in una fase meteorologica eccezionale che rischia di riscrivere gli archivi climatici del mese di giugno. Dopo giorni dominati dall’anticiclone Cerberus, il quadro atmosferico si prepara a cambiare ulteriormente con l’arrivo di Caronte, una nuova poderosa struttura subtropicale destinata a intensificare ancora di più il caldo africano su gran parte del Paese.

Secondo le ultime elaborazioni diffuse da iLMeteo.it, quella che stiamo vivendo potrebbe trasformarsi in una delle ondate di calore più severe mai osservate prima di luglio, sia per intensità sia soprattutto per durata.

Giugno 2026 può superare il precedente del 2003

Il dato che preoccupa maggiormente non riguarda soltanto le temperature massime.

L’anomalia più significativa è la persistenza del fenomeno.

Nel 2003, anno ricordato per una delle estati più devastanti mai registrate in Europa, l’Italia fu investita da due separate fiammate di caldo estremo durante giugno, entrambe durate circa una settimana.

Questa volta il meccanismo appare diverso.

L’ondata di calore ha iniziato a consolidarsi il 17 giugno e, secondo le attuali proiezioni, potrebbe proseguire senza vere interruzioni per oltre due settimane consecutive.

Un dettaglio tutt’altro che secondario.

Dal punto di vista fisiologico infatti, una fase opprimente così lunga sottopone l’organismo umano a uno stress decisamente superiore rispetto a due episodi più brevi e separati.

Caronte rafforza il caldo africano sull’Italia

Il nuovo protagonista atmosferico si chiama Anticiclone Caronte.

Si tratta di una poderosa struttura di alta pressione subtropicale che nei prossimi giorni andrà ulteriormente a rafforzarsi sull’Europa centro-occidentale e sull’intero bacino del Mediterraneo.

La sua caratteristica principale sarà la straordinaria capacità di bloccare le correnti fresche, comprimendo l’aria calda verso il basso e provocando un ulteriore aumento delle temperature.

Secondo le analisi diffuse da iLMeteo.it, il caldo africano registrato in Italia negli ultimi anni è ormai triplicato, mentre le cosiddette notti tropicali sono ormai raddoppiate rispetto ai parametri climatici storici.

La situazione potrebbe restare sostanzialmente invariata almeno fino a lunedì della prossima settimana, con una successiva possibile prosecuzione.

Temperature eccezionali: molte città verso nuovi record

Nei prossimi giorni la colonnina di mercurio continuerà a salire progressivamente.

Entro il weekend diversi record storici mensili potrebbero essere abbattuti.

Tra le città più osservate c’è Milano, dove i modelli indicano un possibile superamento del precedente record assoluto di giugno.

La temperatura potrebbe infatti toccare 38°C, oltre il precedente primato fermo a 37°C.

Ancora più critica la situazione prevista su Firenze, che entro lunedì 29 giugno potrebbe raggiungere addirittura i 41°C, un valore vicino ai limiti di tollerabilità per il corpo umano.

Anche molte altre città italiane saranno interessate da condizioni di forte stress bioclimatico, con un aumento consistente del rischio legato all’esposizione prolungata.

Le notti “super tropicali”: il vero nemico sarà dormire

Se durante il giorno il caldo sarà opprimente, le ore notturne potrebbero diventare il problema principale.

Gli esperti parlano ormai di notti super tropicali, un fenomeno sempre più frequente.

Soprattutto nella Pianura Padana, le temperature minime notturne potrebbero restare stabilmente tra 26 e 27°C, valori che impediscono al corpo di recuperare correttamente durante il sonno.

Le città continueranno a trattenere calore per effetto dell’asfalto, del cemento e della forte urbanizzazione.

In pratica, dormire diventerà progressivamente più difficile per milioni di persone.

Nemmeno il mare garantirà sollievo

Chi pensa di trovare refrigerio lungo le coste potrebbe dover fare i conti con una realtà molto diversa.

L’umidità elevata infatti amplifica enormemente la temperatura percepita.

In alcune località costiere italiane la combinazione tra caldo intenso e umidità potrebbe generare condizioni estremamente pesanti dal punto di vista fisico.

Quando l’umidità supera determinate soglie, il corpo fatica maggiormente a disperdere il calore attraverso la sudorazione, aumentando il rischio di malesseri.

Temporali violenti prima del consolidamento definitivo

L’energia accumulata in atmosfera potrebbe però favorire ancora episodi di forte instabilità.

Fino a giovedì resta concreta la possibilità di assistere a violenti temporali lungo l’arco alpino e lungo la dorsale appenninica.

I fenomeni potrebbero essere accompagnati da:

grandinate intense;

forti raffiche di vento;

downburst improvvisi;

nubifragi localizzati.

Possibili sconfinamenti temporaleschi potrebbero interessare anche alcune aree tirreniche.

Tra le città che potrebbero essere marginalmente coinvolte figurano anche Roma e Napoli.

Successivamente la cupola anticiclonica dovrebbe rafforzarsi ulteriormente, soffocando sul nascere ogni nuova instabilità.

Quando finirà questa ondata di calore

La domanda che in molti si pongono riguarda la durata di questo evento estremo.

Al momento i principali modelli matematici di previsione a lunga scadenza iniziano a intravedere un possibile calo della pressione e un primo ridimensionamento termico soltanto dopo il 5 luglio.

Si tratta però di proiezioni ancora molto lontane e quindi inevitabilmente soggette a possibili variazioni.

Nel frattempo l’Italia resta dentro una delle più intense fasi di caldo africano osservate negli ultimi decenni.

E siamo ancora a giugno.