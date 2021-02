l'uscita del nuovo Album è prevista tra aprile e maggio

Arisa ritorna sul palco di Sanremo con una canzone scritta per lei da Gigi D’Alessio “Potevi fare di più” e sta lavorando a un nuovo album con una nuova etichetta.

Arisa, con Potevi fare di Più a Sanremo

“La storia di una donna che trova la forza di dire basta ad un amore che si è spento e ai continui tentativi di tenerlo in piedi.”

Ho pianto quando mi è arrivata la canzone: è molto autobiografica e grazie a Gigi sento di cantare con sentimento napoletano anche se il brano non è in lingua napoletana

Arisa sta preprado un album che uscirà in primavera e che segna, anche in questo caso, una nuova ripartenza come indipendente con Believe:

“Mi sento padrona della mia musica, prima non avrei potuto esserlo, ero inesperta e non in grado – spiega la cantante che è anche impegnata come insegnante nella scuola di Amici di Canale 5, dopo l’esperienza come giudice a X Factor – Ora sono più coraggiosa e mi butto sulle cose. Se penso che un brano scritto da me sia bello, non mi vergogno più di portarlo avanti e di far conoscere il mio vero stile”.

Arisa, annuncia la possibile uscita del nuovo album

“Ci stiamo lavorando, sicuramente uscirà tra aprile e maggio. Sono un’etichetta indipendente e posso essere padrona della mia musica. Penso che quest’avventura la porterò avanti con Gigi D’Alessio”

Arisa lo annuncia durante la conferenza stampa di presentazione.

La cantante ha una nuova consapevolezza:

“Imparare ad amare se stessi, per riconoscere l’amore degli altri. Quando siamo in una situazione non congeniale bisogna prendere consapevolezza che nella vita si deve essere felici. Si può fare, non è peccato”.