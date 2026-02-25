Momento 'piccante' al Festival

Sono stati 9 milioni e 600mila i telespettatori, con il 58% di share, a seguire in media la prima serata del Festival di Sanremo 2026. Un dato che pesa se confrontato con il debutto della scorsa edizione, quando si registrarono 12 milioni e 600mila spettatori pari al 65,3% di share.

L’esordio, almeno sul fronte degli ascolti, non ha replicato l’entusiasmo dell’anno precedente. Ma a rendere la serata meno prevedibile è stato un episodio diventato simpatico già diventato virale sui social media: una gaffe di Laura Pausini, la co-conduttrice della kermesse, azzeccatissima nel suo ruolo.

La gaffe di Laura Pausini in diretta

Nel corso della serata, mentre si preparava ad annunciare il prossimo artista in gara, Laura Pausini è stata richiamata da Carlo Conti a posizionare meglio il microfono.

Il conduttore le ha suggerito di avvicinarlo alla bocca.

La cantante ha risposto con spontaneità: “Prima me l’avete messo qua, adesso ce l’ho in mano”, ha detto rendendosi immediatamente conto del possibile doppio senso della frase.

Un breve silenzio, un sorriso e poi la battuta che ha sciolto la tensione: “Mamma, tutto ok”, ha concluso la cantante.

La reazione del pubblico in sala è stata immediata ma soprattutto sui social è ‘esplosa’. Bravissima (ma non c’erano dubbi).