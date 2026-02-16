L’Assegno Unico e Universale per i figli a carico sarà pagato il 19 e 20 febbraio 2026 con importi aggiornati dell’1,4% in base all’inflazione Istat. La rivalutazione modifica soglie Isee e assegni mensili per milioni di famiglie italiane, mentre l’Inps conferma che chi ha già una domanda in stato “accolta” non deve presentarne una nuova. Il tema decisivo, però, è il rinnovo dell’Isee 2026: senza attestazione valida da marzo l’assegno scende all’importo minimo.
Rivalutazione dell’1,4%: nuovi importi e soglie Isee
Gli importi dell’Assegno Unico sono stati adeguati dell’1,4% sulla base dell’inflazione Istat. Questo aggiornamento modifica sia le soglie Isee sia gli importi mensili per figlio.
- Importo massimo: 204,4 euro al mese per figlio con Isee fino a 17.468,51 euro
- Importo minimo: circa 58,5 euro al mese per figlio oltre 46.582,71 euro di Isee
Le fasce aggiornate sono:
- Prima fascia: fino a 17.468,51 euro
- Fascia intermedia decrescente: da 17.468,51 a 46.582,71 euro
- Oltre 46.582,71 euro: importo minimo
Adeguamenti gennaio: pagamento da marzo 2026
Gli adeguamenti relativi alla mensilità di gennaio 2026 saranno corrisposti a partire da marzo 2026. Ciò significa che eventuali differenze dovute alla rivalutazione verranno liquidate successivamente.
Nuovo Isee 2026: cosa cambia dall’1 gennaio
Dall’1 gennaio 2026 entra in vigore il nuovo Isee per prestazioni familiari e inclusione. Questo parametro sarà utilizzato per calcolare l’Assegno Unico da marzo 2026.
Per le mensilità di gennaio e febbraio si utilizza ancora l’Isee valido al 31 dicembre 2025.
Rinnovo Isee: la scadenza del 30 giugno 2026
Il rinnovo dell’Isee 2026 è determinante. Senza Isee valido da marzo 2026 l’Assegno Unico viene pagato con l’importo minimo.
Se l’Isee viene attestato entro il 30 giugno 2026, l’Inps ricalcola l’importo corretto e riconosce gli arretrati spettanti.
FAQ
Quando viene pagato l’Assegno Unico di febbraio 2026?
Il 19 e 20 febbraio 2026.
Serve fare una nuova domanda?
No, se la pratica è in stato “accolta”.
Quanto è l’importo massimo?
204,4 euro al mese per figlio con Isee fino a 17.468,51 euro.
Cosa succede senza Isee 2026?
Da marzo 2026 viene pagato l’importo minimo.
Entro quando si possono recuperare arretrati?
Entro il 30 giugno 2026 presentando Isee valido.
