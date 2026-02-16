La comunicazione

L’Assegno Unico e Universale per i figli a carico sarà pagato il 19 e 20 febbraio 2026 con importi aggiornati dell’1,4% in base all’inflazione Istat. La rivalutazione modifica soglie Isee e assegni mensili per milioni di famiglie italiane, mentre l’Inps conferma che chi ha già una domanda in stato “accolta” non deve presentarne una nuova. Il tema decisivo, però, è il rinnovo dell’Isee 2026: senza attestazione valida da marzo l’assegno scende all’importo minimo.

Rivalutazione dell’1,4%: nuovi importi e soglie Isee

Gli importi dell’Assegno Unico sono stati adeguati dell’1,4% sulla base dell’inflazione Istat. Questo aggiornamento modifica sia le soglie Isee sia gli importi mensili per figlio.

Importo massimo : 204,4 euro al mese per figlio con Isee fino a 17.468,51 euro

: 204,4 euro al mese per figlio con Isee fino a 17.468,51 euro Importo minimo: circa 58,5 euro al mese per figlio oltre 46.582,71 euro di Isee

Le fasce aggiornate sono:

Prima fascia : fino a 17.468,51 euro

: fino a 17.468,51 euro Fascia intermedia decrescente : da 17.468,51 a 46.582,71 euro

: da 17.468,51 a 46.582,71 euro Oltre 46.582,71 euro: importo minimo

Adeguamenti gennaio: pagamento da marzo 2026

Gli adeguamenti relativi alla mensilità di gennaio 2026 saranno corrisposti a partire da marzo 2026. Ciò significa che eventuali differenze dovute alla rivalutazione verranno liquidate successivamente.

Nuovo Isee 2026: cosa cambia dall’1 gennaio

Dall’1 gennaio 2026 entra in vigore il nuovo Isee per prestazioni familiari e inclusione. Questo parametro sarà utilizzato per calcolare l’Assegno Unico da marzo 2026.

Per le mensilità di gennaio e febbraio si utilizza ancora l’Isee valido al 31 dicembre 2025.

Rinnovo Isee: la scadenza del 30 giugno 2026

Il rinnovo dell’Isee 2026 è determinante. Senza Isee valido da marzo 2026 l’Assegno Unico viene pagato con l’importo minimo.

Se l’Isee viene attestato entro il 30 giugno 2026, l’Inps ricalcola l’importo corretto e riconosce gli arretrati spettanti.

FAQ

Quando viene pagato l’Assegno Unico di febbraio 2026?

Il 19 e 20 febbraio 2026.

Serve fare una nuova domanda?

No, se la pratica è in stato “accolta”.

Quanto è l’importo massimo?

204,4 euro al mese per figlio con Isee fino a 17.468,51 euro.

Cosa succede senza Isee 2026?

Da marzo 2026 viene pagato l’importo minimo.

Entro quando si possono recuperare arretrati?

Entro il 30 giugno 2026 presentando Isee valido.