“Che senso ha” la nuova canzone di Franco126

Il singolo anticipa il nuovo album “Multisala” in uscita il 23 Aprile 2021

Si intitola “Che senso ha” il nuovo estratto, in uscita domani in digitale e in radio da venerdì 9 aprile, dell’ormai imminente album di Franco126 “Multisala” che uscirà il prossimo 23 aprile per Bomba Dischi/Island Records.

Una canzone ispirata e introspettiva, che riecheggia nelle orecchie come se fosse “un classico” già dal primo ascolto. Una scrittura senza tempo in cui riflettersi e abbandonarsi, godendo di tutta la dolcezza e l’amarezza che l’amore (e la vita) possono offrire.

da seguito ai due precedenti singoli “Blue Jeans”, in duo con Calcutta, e “Nessun Perché”. La produzione è di Ceri, impreziosita dalle chitarre di Giorgio Poi e Colombre.

Franco126 sarà in concerto in due serate importanti, prodotte da Vivo Concerti, che vedranno il cantautore esibirsi per la prima volta sul palco del Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 5 novembre 2021 e su quello del Palazzo dello Sport di Roma il 10 novembre 2021.

