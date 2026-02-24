Cosa devi sapere

In Italia è vietato guidare utilizzando cuffie che coprono entrambe le orecchie — compresi modelli Bluetooth — perché la legge considera questo comportamento uguale a usare dispositivi che distraggono il conducente. Questo vale anche se percepisci comunque i suoni esterni.

Cosa dice il Codice della Strada

La norma rilevante è l’articolo 173 del Codice della Strada, che si occupa di comportamenti pericolosi o distraenti durante la guida. Nel comma 2 si legge:

“È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani”.

Cosa significa nella pratica

❌ Cuffie (anche Bluetooth o wireless che coprono entrambe le orecchie): sono vietate durante la guida. La legge non fa differenza tra modelli “leggeri” o “isolanti”: se isolano il conducente dal rumore ambientale o lo distraggono, rientrano nel divieto.

✅ Auricolare singolo o sistema vivavoce. È permesso a condizione che venga usato senza mani (comandi vocali o pulsanti al volante) e il conducente mantenga un’“adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie” (cioè l’altro orecchio libero per sentire il traffico circostante).

Questa distinzione è importante: non è vietato telefonare alla guida, ma lo è usare apparecchi che possono diminuire l’attenzione o coprire completamente l’udito.

Perché esiste questo divieto?

La legge non punisce l’uso di cuffie per ragioni arbitrarie, ma perché questi dispositivi:

limitano la percezione dei rumori esterni (sirene, clacson, segnali di emergenza),

possono diminuire la reattività del conducente in caso di pericolo,

creano una forma di isolamento acustico che il legislatore considera incompatibile con la guida sicura.

Sanzioni in caso di infrazione

Se vieni sorpreso alla guida con cuffie interdette:

Multe da circa 250 € fino a 1.000 €;

possibile sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi;

sanzioni più severe se recidivo entro un biennio (ulteriore sospensione e aumento della multa).

Queste sanzioni sono state confermate nelle modifiche più recenti al Codice della Strada.

Quindi: posso usare auricolari per chiamare?

✔️ Sì, ma solo un auricolare singolo (o un sistema vivavoce) e senza dover usare le mani, così l’altro orecchio rimane libero per sentire l’ambiente circostante.

❌ No, se usi due cuffie (con o senza filo) che coprono entrambe le orecchie, anche se il volume è basso o se pensi di “sentire comunque”.

In sintesi

✔️ Cuffie Bluetooth che coprono entrambe le orecchie = vietate;

✔️ Auricolare singolo (o vivavoce) senza mani = consentito.

FAQ

Posso guidare con due auricolari “in-ear” se sento bene?

La norma vieta le “cuffie sonore” e richiede capacità uditive ad entrambe le orecchie per l’uso dell’auricolare. Nella pratica, due auricolari insieme ti portano fuori dall’idea dell’orecchio libero e aumentano il rischio di contestazione.

Un auricolare singolo Bluetooth è sempre permesso?

È consentito se non richiede l’uso delle mani e se mantieni un ascolto adeguato dell’ambiente. Se per gestirlo tocchi lo smartphone durante la marcia, ricadi nel divieto legato all’allontanamento delle mani dal volante.

E se sono fermo al semaforo o in coda?

Le indicazioni applicative richiamano che la regola mira a prevenire distrazioni in ogni fase della guida e del controllo del veicolo. In generale, trattalo come “durante la marcia” e non come pausa libera.

Che multa rischio con le cuffie alla prima volta?

Dopo l’entrata in vigore del nuovo quadro sanzionatorio, la prima violazione può comportare 250–1.000 euro e sospensione 15 giorni–2 mesi.

Le eccezioni per forze armate e polizia valgono per tutti i veicoli di servizio?

L’articolo prevede eccezioni per specifiche categorie indicate nella norma. Per casi particolari serve leggere il testo vigente e, se necessario, chiedere chiarimenti a un comando di Polizia Locale o a un professionista.