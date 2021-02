Il numero è dedicato alle 100 persone più influenti al mondo e Dua è stata intervistata per l’occasione dalla popstar Kylie Minogue, una delle ospiti del suo megashow in streaming STUDIO 2054 dello scorso novembre.

Dopo aver sfornato una serie infinita di hit mondiali tutte da ballare, da quelle che ci hanno tenuto compagnia (e in forma) durante il lockdown del 2020, fino all’ultima versione del suo fortunato disco Future Nostalgia, eccola splendere sulla copertina della prestigiosa rivista TIME MAGAZINE. La popstar di origine albanese è stata infatti inserita nella lista delle personalità più influenti e popolari al mondo in questo momento. Tra i nomi presenti, troviamo quelli di Phoebe Bridgers, Lil Baby e Florence Pugh.

Thank you @TIME and @kylieminogue for your kind words🌹. A true honour being on the cover #Time100Next, shot by Micaiah Carter, styling by Lorenzo Posocco, hair by Jen Atkin Hair makeup Samantha Lau, nails by Kimmie Kyees ✨ pic.twitter.com/YUNkbMdKL3

— DUA LIPA (@DUALIPA) February 17, 2021