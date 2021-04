Eurovision Song Contest 2021, ci saranno 3500 spettatori

il pubblico selezionato dovrà presentare un test negativo per poter entrare

L’Eurovision Song Contest 2021 sarà la 65ª edizione dell’annuale concorso canoro e si terrà presso l’Ahoy Rotterdam a Rotterdam, nei Paesi Bassi, il 18, 20 e 22 maggio 2021.

L’Eurovision Song Contest in programma a maggio a Rotterdam ha ottenuto il permesso di ospitare 3500 spettatori, in quello che sarà un un test voluto dal governo olandese per una graduale riammissione del pubblico ai grandi eventi sportivi e culturali.

Lo scorso anno: Eurovision Song Contest 2020

Il 18 marzo 2020 l’Unione europea di radiodiffusione (UER) ha annunciato la cancellazione dell’edizione 2020 a causa della pandemia di COVID-19. Successivamente è stato annunciato che la manifestazione sarebbe stata riorganizzata nel maggio 2021 e sono cominciate le discussioni con le emittenti olandesi NPO, NOS, AVROTROS, incaricate di organizzare la precedente edizione, e la città di Rotterdam sulla riorganizzazione dell’evento nella stessa città o meno.

Il 16 maggio 2020, durante la trasmissione dello show Eurovision: Europe Shine a Light, è stato confermato che la città di Rotterdam avrebbe ospitato l’evento.

Il 18 settembre 2020, in concomitanza con la presentazione dei possibili scenari, l’UER ha confermato che i presentatori programmati per l’edizione 2020 (Chantal Janzen, Edsilia Rombley, Jan Smit e Nikkie de Jager) avrebbero mantenuto il loro ruolo anche per l’edizione 2021. Nikkie de Jager avrebbe inoltre presentato i contenuti online del concorso, inclusa una serie di video sul canale YouTube del contest dove avrebbe intervistato i vari artisti partecipanti.

I partner ufficiali di quest’edizione sono l’azienda di prodotti cosmetici Moroccanoil e l’agenzia di viaggi online olandese Booking.com.

Eurovision Song Contest 2021: Paesi in gara e canzoni, chi partecipa?

La lista delle nazioni in gara prevede 40 partecipanti, uno per ogni Paese selezionati, che si sfideranno in due semifinali. Ecco l’elenco completo: