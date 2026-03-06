Il caso della perizia ha già alle spalle una controversia tecnica che non si è ancora chiusa. Nei giorni scorsi, i consulenti di parte Cantelmi e Aiello avevano presentato un’istanza di ricusazione segnalando cinque post pubblicati sui social tra il 23 e il 30 novembre dalla psicologa Valentina Garrapetta, collaboratrice della stessa consulente tecnica Ceccoli incaricata delle perizie sulla famiglia. In uno dei post si leggeva: “La fiaba esotica della famiglia del bosco è finita così: con un casolare gratis, immerso nel verde, offerto come se fosse un premio”; in un altro: “Il tribunale e gli assistenti sociali stanno portando avanti da mesi un delicatissimo e prezioso compito, lasciateci lavorare in pace”. La questione dell’imparzialità della consulenza tecnica è quindi già formalmente contestata, e l’ordinanza di oggi si innesta su questo terreno già accidentato.