estratto dal nuovo album Famoso

Sfera Ebbasta da venerdì in radio il nuovo singolo Hollywood

Hollywood, l’ennesima hit contenuta in FAMOSO – l’ultimo album di Sfera Ebbasta uscito worldwide per Island Records – è il nuovo singolo in rotazione radiofonica. Il brano prodotto da DIPLO direttamentenella sua villa californiana è una delle più amate hit dell’album certificato doppio disco di platino.

Sfera racconta così il suo incontro con DIPLO produttore delle più grandi star della musica internazionale e fondatore del progetto Major Lazer:“In casa DIPLO ha un studio pazzesco. La mia idea era fare un pezzo che suonasse un pochino rock perché sapevo che la gente si sarebbe aspettata il pezzo EDM e non volevo essere banale.” – racconta Sfera – “Mi ha messo questo beat super figo e confesso che ci ho messo un po’ a scriverlo perché è diverso da quello che faccio di solito. Dal patio di casa vedevo la scritta “Hollywood” e ho pensato che forse la cosa più banale potesse non essere così banale in fondo; Hollywood è un simbolo di status, di una vita che adesso mi rende felice” Sfera canta “Avevo dei problemi e adesso non ce ne ho più” nel ritornello del brano raccontando l’euforia di trovarsi a vivere un sogno grazie alle rinunce i sacrifici necessari per passare da Cinisello alle colline di Los Angeles.

Sfera Ebbasta – Hollywood dall’album Famoso



Con FAMOSO Sfera ha infranto qualunque record di ascolti di un album nel giorno della sua uscita in Italia e per due settimane consecutive è stato nelle prime 30 posizioni della Top Album Globale di Spotify.

Hollywood il nuovo singolo di Sfera Ebbasta