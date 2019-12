Una bella storia di Natale, il gesto di un bimbo californiano di sei anni

Babbo Natale non ha il vestito rosso, la barba e il pancione prominente, si presenta col pick up e non con la slitta tirata dalle renne. Almeno in California, dove ha il volto pulito e la generosità di un ragazzino di sei anni. Si chiama Easton Baker e la sua storia l’ha raccontata la Cbs News. Una storia perfetta per il periodo di Natale. Del resto, i bambini sanno sorprendere sempre. E il piccolo californiano ha saputo rinunciare a comprare per sè un regalo per farlo agli altri.

Il piccolo, che vive nella città californiana di Modesto, ha realizzato, confezionato e venduto con l’aiuto dei suoi genitori, migliaia di caramelle a forma di albero di Natale e, con i soldi guadagnati, ha comprato venti biciclette. Quindi, accompagnato dal papà, è andato a portarli a venti scolari scelti per il loro carattere eccezionale, per i risultati scolastici e la frequenza a scuola.

Una bella storia, un esempio, forse irripetibile in altri periodi dell’anno, ma che dà un senso allo spirito di queste feste e che, magari, potrebbe fare da esempio anche a tanti di noi. Adulti compresi.