Il bilancio: 2 morti e 13 feriti

Il comandante e il secondo pilota del volo Air Canada 8646 sono morti dopo lo scontro avvenuto sulla pista del LaGuardia Airport di New York nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle 23:30 ora locale (5:30 in Italia) con un mezzo antincendio. Nell’incidente sono rimaste ferite 13 persone, tra cui due vigili del fuoco a bordo del mezzo coinvolto.

Il velivolo, operato dalla compagnia regionale Jazz Aviation per conto di Air Canada, aveva a bordo 72 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio.

Dinamica: l’audio della torre e il tentativo di fermare il mezzo

Un elemento decisivo emerge dai materiali del Federal Aviation Administration (FAA), che includono registrazioni audio del controllo del traffico aereo.

Secondo quanto riportato:

un controllore autorizza un camion ad attraversare la pista;

pochi secondi dopo si accorge dell’errore;

tenta più volte di fermare il mezzo, senza successo.

L’aereo, appena atterrato, non riesce a evitare l’impatto. La collisione avviene quindi in una fase critica, con il velivolo ancora in movimento sulla pista.

Le registrazioni catturano gli ultimi momenti prima dello scontro e saranno centrali nell’indagine.

Il volo e l’impatto: cosa si sa

Il volo Air Canada 8646 era partito dall’aeroporto internazionale Montréal-Pierre Elliott Trudeau poco dopo le 22:30. Dopo circa un’ora di volo, l’aereo ha completato la fase di atterraggio a New York.

Subito dopo il contatto con la pista:

il jet ha colpito un camion operativo;

la parte frontale è stata gravemente danneggiata;

il cockpit è stato distrutto nell’impatto.

Tra i feriti figurano anche due vigili del fuoco presenti sul mezzo di emergenza coinvolto nello scontro.

Chiusura immediata dello scalo

La Federal Aviation Administration ha disposto la chiusura immediata dell’aeroporto secondo le procedure di emergenza. Il traffico è stato sospeso per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza della pista e i rilievi tecnici del caso.

La riapertura dipenderà dagli esiti delle prime verifiche operative e dalla rimozione dei mezzi incidentati.

Indagini: sotto esame errore umano e procedure

L’indagine è affidata al National Transportation Safety Board (NTSB), che lavorerà insieme alla FAA per ricostruire la sequenza degli eventi.

I punti chiave:

autorizzazione errata al mezzo sulla pista attiva;

tempistiche delle comunicazioni tra torre e veicolo;

visibilità e condizioni operative al momento dell’atterraggio.

L’audio del controllo traffico rappresenta un elemento probatorio diretto, raro per chiarezza e tempistica.