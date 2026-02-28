La situazione

Le Guardie Rivoluzionarie in Iran hanno annunciato il lancio dell’Operazione “Truth Promise 4” “in risposta all’aggressione americano-sionista contro il territorio iraniano”. Secondo il comunicato ufficiale, il quartier generale della Quinta Flotta della Marina statunitense in Bahrein è stato attaccato con missili e droni. Nel mirino anche basi americane in Qatar ed Emirati Arabi Uniti, “oltre ai centri militari e di sicurezza nel cuore di Israele”.

È stato riferito che “gli attacchi missilistici delle forze iraniane continuano e informazioni dettagliate saranno pubblicate in seguito”.

L’operazione segna l’estensione formale del conflitto su tre direttrici: Israele, Golfo Persico e infrastrutture militari statunitensi.

Minab: cinque studentesse morte in un attacco

Cinque studentesse sarebbero morte nell’attacco israeliano sulla città iraniana di Minab, nella provincia meridionale di Hormozgan. Secondo l’agenzia di stampa statale Irna, il raid ha colpito una scuola elementare femminile.

35 missili su Israele, esplosioni sopra Tel Aviv

Media israeliani riferiscono che l’Iran avrebbe lanciato circa 35 missili contro Israele dalla mattina, con almeno 5 o 6 impatti registrati. Numerose esplosioni sono state segnalate sopra Tel Aviv, apparentemente legate a intercettazioni.

L’esercito israeliano ha comunicato una nuova ondata di missili iraniani, spiegando che in diverse aree del Paese sono state attivate le sirene di emergenza dopo l’identificazione dei vettori lanciati dall’Iran.

“Al momento, l’Aeronautica Israeliana sta operando per intercettare e colpire minacce dove necessario per eliminarle”, si legge in una dichiarazione militare diffusa su Telegram. “La difesa non è ermetica, e quindi è essenziale che la popolazione continui ad aderire alle linee guida del Comando del Fronte Interno. Si chiede al pubblico di continuare a seguire le istruzioni del Comando del Fronte Interno”.

Sirene erano già state attivate in precedenza a Tel Aviv e Gerusalemme.

Golfo sotto attacco: intercettazioni e vittime ad Abu Dhabi

Il ministero della Difesa del Qatar ha dichiarato di aver intercettato tutti i missili lanciati sul proprio territorio, mentre diversi media internazionali hanno segnalato esplosioni nella capitale Doha.

Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti hanno bloccato “un certo numero di missili”, definendo l’azione “una pericolosa escalation e un atto codardo”. Le autorità hanno confermato che un cittadino asiatico è rimasto ucciso dopo la caduta di detriti su una zona residenziale di Abu Dhabi.

Anche il Bahrein ha confermato che il proprio territorio è stato preso di mira da missili iraniani che hanno colpito una base della marina militare statunitense.

Diversi Paesi del Golfo hanno chiuso il proprio spazio aereo.

Nel frattempo, si registrano massicci ingorghi in uscita da Dubai.

Tajani: italiani non escano di casa o da hotel

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha invitato i cittadini italiani a non lasciare abitazioni o hotel nella regione. “Italiani non escano di casa o da hotel”, ha dichiarato, annunciando anche l’allestimento di desk di assistenza negli aeroporti.

“Decine di migliaia” di italiani si trovano nella regione, secondo quanto aggiunto dal ministro.